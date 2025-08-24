La Juventus proverà a completare l'organico in questi ultimi giorni di calciomercato. Il centrocampo è il reparto che potrebbe subire delle modifiche: fra i diversi profili seguiti dal ds Comolli ci sarebbe anche quello di Morten Frendrup, mediano danese del Genoa.

Possibile sfida Inter-Juve per Frendrup

Dopo stagioni di grande rendimento al Genoa, il classe 2001 avrebbe espresso la volontà di confrontarsi con il calcio europeo e provare una nuova esperienza in un top club. La Juve sta monitorando la situazione ma la trattativa con il Grifone appare tutt'altro che semplice.

Infatti, il Genoa non vorrebbe privarsi di un elemento così importanti a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato e solo un'offerta fuori mercato attorno ai 20 milioni di euro potrebbe cambiare le carte in tavola.

Oltre all'aspetto economico, la Juve deve guardarsi dal disturbo dell'Inter che sta monitorando il calciatore. Infatti nonostante l'arrivo di Diouf dal Lens, i nerazzurri potrebbero completare ulteriormente la mediana regalando un nuovo calciatore a mister Chivu.

In ottica juventina Frendrup risulterebbe un colpo funzionale per il 3-4-2-1 di Tudor. Forte fisicamente, intelligente dal punto di vista tattico e soprattutto duttile vista la sua capacità di giocare in diverse posizioni e moduli di gioco.

Oltre al danese del Genoa, la Vecchia Signora valuta anche altre opzioni come Dominguez del Nottingham Forrest. Suggestiva è la pista Gundogan, ma il Manchester City chiede 25-30 milioni per cedere il campione tedesco.

Possibile ritorno di fiamma per Nkunku

Altro tassello importante per i bianconeri è l'acquisto di un trequartista che possa essere un'alternativa di grande spessore ai vari Yildiz e Conceicao. Oltre a Zhegrova del Lille, il club bianconero valuta anche altre piste come quella di Christopher Nkunku, che sarebbe pronto a lasciare il Chelsea in questa finestra di mercato. Il trequartista francese, che già in passato era stato accostato alla Vecchia Signora, vuole giocare con maggiore continuità rispetto alle 27 presenze della passata stagione e avere un ruolo da protagonista per riconquistare la Nazionale.

La Juve sta valutando quest'opportunità e potrebbe provare a impostare una trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Una formula che, al momento, non scalda i Blues, i quali vorrebbero una cessione a titolo definitivo attorno ai 25 milioni.

Oltre al francese del Chelsea, il club bianconero valuta anche la candidatura di Elijf Elmas, in uscita dal Lipsia ma che piace anche a Napoli, Roma e Torino.