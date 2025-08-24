Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Nicolò Schira, sia la Juventus che il Milan dovrebbero accelerare in questa ultima settimana di calciomercato, in quanto avrebbero degli organici non completi e che rischierebbero di lasciarle fuori sia dal discorso scudetto che da quello per la qualificazione alla prossima Champions League.

Il giornalista Nicolò Schira ha registrato un video sul proprio canale Youtube parlando di Milan e Juventus, associandole per una sessione di calciomercato ancora non del tutto completata: "La formazione di Allegri è un cantiere aperto, se verrà aggiustata la rosa può arrivare tra le prime quattro, così come quella di Tudor che aspetta rinforzi, ma devono darsi una mossa perché Milan e Juve sono state in ritardo tutta l'estate, lo sono tutt'ora, non sono da scudetto, ma rischiano anche di non essere da Champions se non sistemano i rispettivi organici.

Ecco perché Allegri spinge per due attaccanti, ma uno deve essere titolare e l'altro si gioca il posto come alternativa".

Schira ha proseguito proprio sul tema degli attaccanti in casa Milan, soffermandosi su un calciatore nello specifico: "Ero sempre stato cauto su Santiago Gimenez, per me è un buon giocatore, non è il top player, ma quando ho letto paragoni con Shevchenko o addirittura con Van Basten. Insomma, accostato a grandi attaccanti, anche Ibrahimovic l'ha definito un top player, ma dove? Giocava in Olanda fino a 25 anni, un campionato di seconda fascia, dove effettivamente segnava tanto. Ma uno che segnava tanto in Olanda può fare 8, 9, 10, 11 gol in Serie A, non è uno da 20 gol e farà fatica.

Tecnicamente grezzo e lo si è visto contro la Cremonese, in casa un attaccante forte fa due gol e trascina la sua squadra alla vittoria mentre lui ha fatto una partita da 4 e mezzo. Il Milan ha sempre avuto dubbi su Gimenez, nonostante le smentite, da giugno sto dicendo che se arrivano offerte il Milan lo vende. Se lo terrà perché non arriveranno proposte, ma comunque non si fidano e infatti cercano due attaccanti, uno giovane e uno invece fatto, finito ed esperto".

I tifosi rispondono a Schira: 'Gimenez basta servirlo come si deve'

Le parole di Schira hanno acceso la discussione sul web: "Gimenez segnava tanto in Olanda, ma segnava tanto anche in Europa, che fosse Europa League o Champions, semplicemente viene usato male da otto mesi, devi dargli palla in profondità e la butta dentro", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "La Juve lotterà per la scudetto perché Tudor farà rendere una squadra che l'anno scorso aveva mille problemi, tra poca amalgama e infortuni...solo per questo è già più forte".