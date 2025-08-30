Dopo la prima vittoria in campionato, il Milan è pronto a concentrarsi sul fronte calciomercato in vista delle ultime ore di trattative. Nonostante l'arrivo di Nkunku dal Chelsea, il club rossonero vorrebbe effettuare un ulteriore colpo in attacco e starebbe valutando la candidatura di Nico Gonzalez, che resta in uscita dalla Juventus.

Milan, si valuta Nico Gonzalez per l'attacco

Per l'argentino, la Juventus non ha ricevuto alcun offerta concreta. L'Atletico Madrid non riesce a sbloccare l'affare e le varie squadre inglesi non hanno approfondito il discorso.

Stando agli ultimi rumors di mercato, il Milan starebbe sondando il terreno e vorrebbe capire la fattibilità dell'affare. Il club rossonero sa della volontà della Juve di monetizzare dalla cessione dell'ex Fiorentina e di voler prendere in considerazione solo offerte a titolo definitivo attorno ai 25 milioni di euro. Una cifra che il Diavolo potrebbe ricavare da diverse cessioni come quelle di Musah obiettivo di mercato dell'Atalanta e Chukwueze che resta nei radar del Fulham.

Tramite questi addii, comunque tutt'altro che semplici da realizzarsi in queste ultime 48 ore di calciomercato, il Milan potrebbe provare a imbastire una reale e concreta trattativa per il classe '98 e aumentare il peso specifico del reparto offensivo.

Nico può infatti occupare tutti i ruoli del'eventuale 4-3-3 di Allegri ed essere così un'alternativa sia a Leao e Pulisic, ma anche occupare la posizione di prima punta non dando punti di riferimento.

Pressing per Akanji, offerta da 15 milioni al City

Un altro reparto che i rossoneri vogliono puntellare è la retroguardia che ha mostrato delle crepe nell'esordio contro la Cremonese. La società è alla ricerca di un elemento di spessore internazionale e l'obiettivo numero uno risponde al nome di Manuel Akanji, che potrebbe salutare il Manchester City in queste ultime ore di mercato. Il difensore svizzero non è più una prima scelta di Guardiola e starebbe valutando il suo futuro, con il Milan che gli garantirebbe un ruolo da assoluto protagonista.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, i rossoneri sarebbero pronti a un'offerta attorno ai 15 milioni per convincere i Citizens a cedere il classe '95. Attenzione però al forte interesse anche del Tottenham che è alla ricerca di un difensore che possa completare il pacchetto arretrato.

Akanji rappresenterebbe un colpo da novanta per il Milan che darebbe leadership e solidità all'intero reparto offensivo. Forte fisicamente, tecnico, duttile e soprattutto molto forte di testa, una caratteristica che manca alla retroguardia di Allegri.

In alternativa allo svizzero del City, il Diavolo valuta anche la candidatura low-cost di Tiago Gabriel del Lecce, valutato attorno ai 10 milioni.