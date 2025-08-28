Benvenuti alla diretta live dei sorteggi della fase a girone unico della Champions League. Tra pochi minuti Inter, Napoli, Juventus ed Atalanta conosceranno il loro destino.

Il campionato di Serie A è appena partito eppure per quattro squadre è già tempo di guardare oltre i confini nazionali. Inter, Napoli e Juventus e Atalanta, infatti, tra poco più di un'ora conosceranno le rispettive avversarie che affronteranno nella prima fase della Champions League 2025/2026. Alle 18.00, infatti, a Montecarlo si terranno i sorteggi per la fase iniziale (a 36 squadre) che prenderà il via il 16 ed il 18 settembre mentre la finale si terrà il 30 maggio alla Puskas Arena di Budapest.

Sorteggi Champions: Inter, Napoli, Atalanta e Juventus a caccia del Psg

Inter, Napoli, Atalanta e Juventus, dopo aver iniziato bene il campionato con buoni risultati si preparano a dare la caccia al Psg in Champions League. La squadra francese ha battuto proprio i nerazzurri di Milano nella scorsa edizione della Coppa dalle grandi orecchie ed è ovviamente la grande favorita, ma le nostre compagini non hanno nessuna intenzione di lasciarle campo libero e proprio per questo sono pronte a scoprire con quali avversarie dovranno iniziare la loro avventura nell'edizione di quest'anno. Fra circa un'ora, infatti, a Montecarlo prenderanno il via i sorteggi (visibili su Tv8, Now tv, Sky e Prime Video [VIDEO]) per la fase a girone unico composto da 36 squadre.

Al termine della fase, le prime otto accederanno direttamente agli ottavi, le ultime dodici saranno eliminate mentre le squadre che si posizioneranno dal 9° al 24° posto disputeranno i play-off per l'accesso agli ottavi.

Le possibili avversarie delle italiane

Il sorteggio ad eccezione della prima pallina non è più manuale, ma sarà gestito da un software che seguirà diversi parametri evitando i derby e che ogni squadra affronti più di una squadra della stessa nazione. Alla luce di tutto ciò, l'Inter che è inserita in prima fascia affronterà sicuramente due squadre inglesi tra Chelsea, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Newcastle e Tottenham. Tuttavia potrebbe esserci anche l'insidia Galatasaray dalla quarte fascia cosa che vale anche per Napoli, Juventus ed Atalanta.

I campioni d'Italia che non avendo partecipato alla scorsa edizione della Champions sono in terza fascia sono quelli più a rischio di abbinamenti con squadre molto forti come il Psg o il Real Madrid ed il Bayern Monaco. I bianconeri ed i nerazzurri di Bergamo avranno più o meno le stesse insidie.