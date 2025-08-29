Domenica 31 agosto alle ore 18:45 il Luigi Ferraris di Genova ospiterà la gara tra il Genoa e la Juventus.

Igor Tudor confermerà Kenan Yildiz e Jonathan David, ma ha ancora il dubbio su chi schierare sugli esterni al posto di Cambiaso, con uno tra Filip Kostic e Weston McKennie in lizza per una maglia da titolare.

Patrick Vieira starebbe invece valutando se confermare Lorenzo Colombo al centro dell’attacco.

Genoa-Juve: i precedenti

Nella stagione 2023/2024 la gara del Ferraris si è conclusa 1-1, mentre nel doppio confronto dell’anno scorso la Juventus è riuscita a fare bottino pieno vincendo sia all'andata che al ritorno.

Nel match di andata giocato a fine settembre in casa del Genoa, i bianconeri allora guidati da Thiago Motta si sono imposti per 3-0 con doppietta di Vlahovic e gol di Francisco Conceição.

Molto più sofferta invece la partita di ritorno, che è stata la prima in panchina per Igor Tudor. Il match si è concluso 1-0 con gol di Yildiz.

Possibile conferma di Yildiz e Conceição sulla trequarti

Se il ballottaggio Kostic/Mckennie sembra creare qualche pensiero a Tudor, il tecnico croato è invece certo di confermare David nel ruolo di punta. A supporto, dovrebbe trovare posto la coppia Yildiz- Conceição.

Dietro la difesa sarà a 3, con Gleison Bremer, Federico Gatti e Lloyd Kelly davanti a Michele Di Gregorio.

In mezzo, a centrocampo, dovrebbero agire Manuel Locatelli e Khéphren Thuram, mentre sulla destra dovrebbe vedersi João Mário.

Diverso il discorso per Vieira.

Il tecnico francese sembra orientato a confermare Nicola Leali in porta, schierando la difesa a quattro con Norton-Cuffy sulla destra, Aarón Martín sulla sinistra e il dubbio Ostigard/Marcandalli nel ruolo di centrale difensivo al fianco di Vásquez. Possibile la conferma anche di Morten Frendrup e Patrizio Masini come coppia di mediani.

Davanti come prima punta persiste il ballottaggio tra Colombo, Ekhator e Vitinha mentre i trequartisti del 4-2-3-1 dovrebbero essere Carboni, Stanciu e Gronbaek, comunque in ballottaggio con Malinovskyi.

Le probabili formazioni di Genoa-Juventus

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard/Marcandalli, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Carboni, Stanciu, Gronbaek/Malinovskyi; Colombo. All. Vieira

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu/João Mário, Thuram, Locatelli, Kostic/McKennie; Conceiçao, Yildiz; David. All. Tudor