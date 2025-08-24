L'Atletico Madrid non molla Nico Gonzalez. L'esterno argentino, che resta in uscita dalla Juventus, è l'obiettivo numero dei Colchoneros. Il club spagnolo sarebbe pronto a un'offerta inserendo il cartellino di Conor Gallagher come contropartita tecnica.

Possibile scambio Nico-Gallagher

I Colchoneros continuano il pressing su Nico Gonzalez e sarebbero pronti a una nuova proposta per convincere la Vecchia Signora. Stando agli ultimi rumors di mercato, la società di Madrid starebbe valutando la possibilità di inserire il cartellino di Conor Gallagher come contropartita tecnica per arrivare all'argentino.

Il centrocampista inglese, nel mirino anche del Tottenham, non è una prima scelta per Simeone che potrebbe decidere di sacrificarlo per riuscire a concludere la trattativa per il classe '97 argentino. Da capire se la Juventus accetterà una proposta di scambio visto che l'obiettivo è quello di monetizzare più possibile dalla cessione di Nico, la cui valutazione si aggira attorno ai 20-25 milioni di euro.

Gallagher rappresenterebbe una buona opzione per il centrocampo bianconero, avendo caratteristiche che si sposerebbero bene con il sistema di gioco di mister Tudor. Forte fisicamente, bravo tecnicamente con capacità negli inserimenti ma soprattutto duttile. Infatti, il centrocampista classe 2000 può svolgere il ruolo di mediano, mezz'ala ma anche di esterno a tutta fascia.

Insomma un "jolly" che potrebbe avere spazio nelle rotazioni bianconere.

Possibile offerta del Besiktas per Djalò

La Juventus valuta anche delle cessioni in questi ultimi giorni di mercato, in particolare di quei calciatori che non avranno spazio in questa stagione. Tra questi c'è sicuramente Tiago Djalò che dopo la parentesi in prestito al Porto, è pronto a lasciare nuovamente Torino. Stando alle ultime indiscrezioni, il difensore portoghese sarebbe un obiettivo del Besiktas che vorrebbe avanzare un'offerta concreta alla Juventus. Il club turco vorrebbe impostare la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto mentre la Vecchia Signora vorrebbe monetizzare dalla cessione a titolo definitivo del difensore classe 2000 che si aggira attorno ai 5 milioni.

Da capire se il Besiktas deciderà di accelerare nelle prossime ore.

Da monitorare è anche la posizione di Lloyd Kelly non intoccabile per la società. Infatti di fronte a un'offerta attorno ai 22-25 milioni, la Juventus potrebbe pensare alla cessione del centrale inglese obiettivo di mercato del Crystal Palace di Glasner. Con queste due possibili cessioni, il club bianconero poi potrebbe ritornare sul mercato e completare la retroguardia con elementi funzionali 3-4-2-1 di Tudor.