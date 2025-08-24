La Juventus è alla ricerca di un trequartista che possa ricoprire diverse posizioni in campo. Il club bianconero sta valutando diversi profili e tra questi spunta ora anche quello di Elijf Elmas che potrebbe lasciare il Red Bull Lipsia in questa finestra di mercato.

La Juve valuta Elmas per il centrocampo

Dopo un'ottima seconda parte di stagione al Torino con 5 rete in 16 partite, il centrocampista macedone vorrebbe continuare la sua esperienza in Italia dove è riuscito a imporsi a livelli importanti in passato anche al Napoli. La Juve sta valutando questa opzione per il centrocampo ma la trattativa con il Lipsia appare tutt'altro che facile per due motivazioni.

La prima è legata alla valutazione del cartellino che si aggira attorno ai 15 milioni, intanto il club tedesco che vorrebbe una cessione a titolo definitivo oppure prestito con obbligo, condizioni al momento che la Vecchia Signora non può offrire. La seconda è legata alla forte concorrenza di diverse società italiane. Oltre a Torino e Roma, ci sarebbe un forte interesse da parte del Napoli di Antonio Conte che risulterebbe la meta più gradita al calciatore dove ha trascorso parte della sua carriera e vinto uno Scudetto nel 2023. Resta da capire se i bianconeri rilanceranno e riusciranno a superare i partenopei nella corsa al centrocampista macedone.

Elmas rappresenterebbe un ottimo colpo per la Vecchia Signora vista le sue qualità tecnica ma soprattutto duttilità tattica.

Infatti, il 25enne può occupare le posizioni di mediano, trequartista ma anche esterno a tutta fascia. Un profilo che garantirebbe diverse soluzioni tattiche a mister Tudor.

Pressing della Premier per Savona, non tramonta la pista Molina

Intanto nonostante la volontà del club bianconero di trattenere il terzino italiano Nicolò Savona, non tramonta una sua cessione visto il forte interesse di alcuni club di Premier. Oltre al Sunderland, ci sarebbe un ritorno di fiamma da parte del Newcastle che già nei precedenti mesi aveva mostrato un concreto interesse per il classe 2003. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, i Magpies sarebbero pronti ad un'offerta complessiva di 22-23 milioni di euro per convincere la Vecchia Signora.

Resta da capire se il club bianconero accetterà l'offerta qualora di concretizzasse.

L'eventuale cessione di Savona potrebbe favorire l'approdo di Nahuel Molina alla corte di Tudor. Il terzino argentino è l'obiettivo numero uno per rinforzare le corsie laterali, ma la richiesta dell'Atletico Madrid di 35 milioni ha frenato la trattativa tra le parti.