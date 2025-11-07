Cercasi centrocampista in casa Juventus. I bianconeri sono molto attivi sul fronte calciomercato e vorrebbero riforzare la mediana già nella finestra invernale di calciomercato, così da permettere a Luciano Spalletti di poter utilzzare il suo collaudato e canonico 4-3-3. La dirigenza sta sondando diversi profili e tra questi ci sarebbe anche Arthur Atta che si sta ritagliando uno spazio da assoluto protagonista all'Udinese.

Possibile offerta per Atta, anche l'Inter sul calciatore

Il centrocampista classe 2003 è una delle sorprese di questo inizio di stagione con prestazioni di altissimo spessore che abbinano reti, qualità e quantità.

Le sue perfomance non sono passate inosservate e tanti club italiani starebbero monitorando il 22enne francese. Stando ad alcuni rumors, tra le squadre maggiormente interessate ci sarebbe proprio la Juventus che sarebbe pronta ad intavolare una trattativa con l'Udinese già a gennaio. Una trattativa che però risulta molto difficile vista la valutazione del cartellino che si aggira attorno ai 35-40 milioni. La Juve non ha infatti la liquidità per provare un colpo di tale portata economica e dovrebbe prima effettuare delle cessioni per affondare il colpo. Oltre all'aspetto economico, la Vecchia Signora deve fare i conti con l'interesse anche del Napoli e soprattutto dell'Inter che da diversi mesi sta monitorando il numero 14 friulano.

Atta rappresenterebbe un grande colpo per la Juventus ed andrebbe a puntellare sensibilmente la mediana bianconera. Il francese ha infatti tutte le caratteristiche per essere il centrocampista ideale per il modulo di Spalletti. Tecnica, fisicità, qualità, duttilità e capacità di inserimento; tutte doti che ne fanno un calciatore completo.

Vlahovic-Juve, possibile proposta da 8 milioni per il rinnovo

Dusan Vlahovic è di nuovo al centro del progetto Juventus. Con l'arrivo di Luciano Spalletti, il bomber serbo è ritornato protagonista ed ha scalzato la concorrenza di David ed Openda per il ruolo di prima punta. Il classe 2000 ha quindi un ruolo fondamentale per il nuovo corso spallettiano e la Vecchia Signora starebbe valutando una nuova proposta per il rinnovo contrattuale, così da non perderlo a parametro zero nel prossimo giugno.

Stando ad alcune notizie, la dirigenza bianconero starebbe valutando una proposta di circa 8 milioni da proporre all'entourage del calciatore; una cifra importante ma inferiore rispetto ai 12 percepiti dal calciatore in questo momento. Sarà fondamentale la volontà di Vlahovic molto legato alla Vecchia Signora ma soprattutto il ruolo di Spalletti che potrebbe determinare la conferma del serbo in quel di Torino.