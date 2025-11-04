Secondo quanto riferito dal giornalista Alfredo Pedullà su Youtube, il centravanti della Juventus Dusan Vlahovic potrà fare tantissimi gol sotto la guida di Luciano Spalletti, tecnico da sempre riconosciuto per saper tirare fuori il meglio dai suoi attaccanti.

Juventus, Pedullà: 'Sono convinto che Vlahovic, col gioco di Spalletti, potrà fare una valanga di gol'

Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato su Youtube della Juventus e del binomio fra il neo tecnico bianconero e il centravanti Dusan Vlahovic: "MI ha colpito molto la conferenza di Spalletti e mi ha impressionato quanto alcune dinamiche possano cambiare con il semplice avvento di un altro allenatore.

Perché le formule cambiano, le prospettive cambiano e certi giocatori venendo sollecitati diversamente, danno una risposta positiva. Non è certo un caso che Spalletti dica di Vlahovic che il serbo avrebbe intenzione di restare a Torino: evidentemente il toscano è riuscito a convincere un calciatore che fino a pochi giorni fa sembrava aver deciso di lasciare la vecchia signora per fare un'esperienza altrove. Come ci è riuscito? Dandogli fiducia, non facendolo girare come una trottola ogni settimana e mettendolo al centro dell'attacco senza fargli venire il mal di testa. Sono convinto che Vlahovic è un attaccante forte e con l'assistenza giusta, ovvero il gioco di Spalletti, può segnare una valanga di gol".

Pedullà ha proseguito: "E' chiaro che se giochi di ripartenza ma non dai a Vlahovic l'assistenza necessaria, è normale che faccia fatica, a prescindere da quanto lo hai pagato o da quanto percepisce al mese. Credo che in ogni caso le parole spese da Spalletti sul serbo siano il manifesto del suo valore. Perché sono convinto che il tecnico toscano possa fare bene alla Juventus sia dentro al campo che fuori dal campo".

Il giornalista ha infine concluso dicendo: "Chi adesso mette già in vendita Jonathan David dovrebbe ricordarsi che anche se il canadese dovesse essere ceduto non creerebbe un danno economico ingente al club. Anzi, con il centravanti ex Lille la Juve farebbe una plusvalenza. Ovviamente fa ridere che si tirino già le somme ai primi di novembre o si bocci quel calciatore anziché quell'altro.

Tante volte credo che si parli per preconcetti o addirittura per simpatie o antipatie nate nel tempo".

Juve, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Vlahovic? Ritroveremo il grande campione che era'

Le parole di Spalletti hanno catturato l'attenzione del popolo bianconero sul web: "Sarei contenta se rimane Vlahovic alla Juventus. L'ho sempre ammirato, ho sofferto nei suoi momenti critici. Ma facendo gol, nell'armonia e stima che gli sta dando Spalletti, ritroveremo il grande campione che era" scrive una tifosa su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Peseremo meglio Vlahovic quando e sé gli proporranno un rinnovo ad uno stipendio probabilmente più che dimezzato".