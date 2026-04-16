Dopo la vittoria contro l'Atalanta, la Juventus cerca continuità per blindare il quarto posto che vale l'accesso alla prossima edizione della Champions League. Domenica 20:45, i bianconeri ospitano il Bologna di Vincenzo Italiano reduce dal successo casalingo contro il Lecce. Spalletti conferma Boga e spera di recuperare Yildiz.

4-2-3-1 per Spalletti, Boga in attacco e rientra McKennie

Spalletti continuerà con il suo 4-2-3-1: in attacco si va verso la conferma di Jeremie Boga decisivo nel match contro l'Atalanta. L'ex Sassuolo e Fiorentina dovrebbe esser supportato dal terzetto di trequartisti formato da Conceicao, McKennie che rientra dalla squalifica e Yildiz che ad ora è però il dubbio.

Il fantasista numero dieci convive con un'infiammazione al ginocchio ed in questi giorni sta cercando di superarla per essere a disposizione nella sfida contro rossoblù.

A centrocampo confermata la cerniera composta da Locatelli e Thuram, così come il quartetto difensivo guidato da Gleison Bremer che sta offrendo grandi prestazioni dopo il suo rientro in campo. In porta ancora out Perin, con Spalletti deciso a confermare Di Gregorio che arriva dall'ottima prova offerta con l'Atalanta.

Bologna, 4-3-3 per Italiano: ballottaggio Orsolini-Bernardeschi

Nonostante un cammino con alti e bassi, il Bologna di Vincenzo Italiano arriva da un buon momento e da due vittorie consecutive contro Cremonese e Lecce.

I rossoblù sono a caccia di un risultato positivo anche contro la Juventus per provare a riavvicinarsi alle posizioni europee.

Per quanto concerne la possibile formazione, mister Italiano dovrebbe confermare il 4-3-3 delle ultime uscite che ha dato una maggiore quadratura all'intero sistema di gioco. In attacco sicuri del posto Rowe e Castro, mentre l'allenatore rossoblù dovrà sciogliere le riserve nel ballottaggio tra Orsolini e l'ex Bernardeschi; favorito il primo visto il buon momento di forma ed il ritorno alla rete nell'ultimo turno di Serie A.

In difesa conferma per Lucumì, obiettivo di mercato proprio della Juventus per l'estate mentre in porta tornerà Ravaglia.

Precedenti e probabili formazioni

Sono 157 i precedenti tra le due compagini in Serie A con un bilancio favorevole ai bianconeri che hanno ottenuto 80 vittorie contro i 23 successi degli emiliani. Il Bologna nelle ultime 13 sfide non è mai riuscito a conquistare l'intera posta in palio e nella sfida della passata stagione la sfida terminò con il risultato 2-2 con il gol del pareggio bianconero firmato da Vlahovic.

Juventus(4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; Boga.

Bologna(4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Lucumi, Vitik, Miranda; Moro, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Rowe.