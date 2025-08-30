Le ultime ore di calciomercato potrebbero regalare delle sorprese in casa Juventus. I bianconeri sono molto attivi e anche la trequarti potrebbe subire qualche modifica con diversi nomi sul taccuino della dirigenza. Tra questi ci sarebbe anche quello di Dodi Lukebakio, esterno belga in forza al Siviglia.

Idea Lukebakio per la trequarti

Visto il pressing del Marsiglia per Zhegrova, il club bianconero sta valutando possibili alternative e starebbe sondando il terreno per l'esterno belga classe '97 che nella passata stagione è risultato decisivo per la salvezza del Siviglia.

Dopo alcund stagioni di ottima continuità, il 27enne vorrebbe provare un'esperienza in un top club europeo e giocare la Champions League. La Juve starebbe quindi valutando se intavolare una reale trattativa con il club andaluso. Il Siviglia comunque non intende cedere uno dei suoi elementi chiave negli ultimi giorni di calciomercato e solo di fronte a un'offerta attorno ai 45 milioni di euro potrebbe vacillare. Lukebakio rappresenterebbe un buon colpo per la Vecchia Signora che darebbe imprevedibilità, qualità e capacità realizzative alla trequarti. Il classe '97 può svolgere anche il ruolo di prima punta ma anche di esterno a tutta fascia, ruolo ricoperto anche in Nazionale durante la gestione Martinez.

Oltre a Lukebakio, i bianconeri starebbero valutando la candidatura di Francisco Trincao che lo Sporting valuta attorno ai 40 milioni di euro.

Idea Lukeba per la retroguardia

La Juventus sta intanto lavorando anche su fronte difesa per regalare a Tudor un'ulteriore pedina. Sono diversi i profili monitorati dalla dirigenza e tra questi ci sarebbe anche quello che porta a Castello Lukeba, difensore francese in forza al Lipsia. Forza fisica, capacità tecniche e soprattutto duttilità, vista la sua disponibilità nel ricoprire sia il ruolo di braccetto che di esterno a tutta fascia. Tutte caratteristiche che farebbero del classe 2002 un elemento importante per il 3-4-2-1 bianconero. La Juve sta cercando di capire la fattibilità dell'affare con il club tedesco, che chiede una cifra vicina ai 30-35 milioni per cedere il francese.

Una cifra che la Vecchia Signora potrebbe ricavare dall'eventuale cessione di Kelly che resta nel mirino di Crystal Palace e Sunderland.

Oltre Lukeba, la società bianconera valuta anche alternative low-cost come Raul Asencio che potrebbe lasciare il Real in prestito e Morato del Nottingham Forrest, la cui valutazione si aggira attorno ai 12-15 milioni.