Craig Skinner, figura chiave nel team di progettazione della Red Bull, ha lasciato la scuderia con effetto immediato. Entrato a far parte della squadra nel 2006, Skinner ha collaborato a stretto contatto con Adrian Newey e Pierre Waché, apportando un contributo fondamentale ai recenti trionfi del team.

In un comunicato ufficiale, la Red Bull ha espresso gratitudine a Skinner per “il suo duro lavoro e il suo impegno”. Il suo apporto è stato determinante nelle stagioni che hanno visto Max Verstappen conquistare quattro titoli mondiali consecutivi, un'impresa realizzata tra il 2021 e il 2024.

Il ruolo strategico di Skinner nei successi recenti

Skinner ha ricoperto un ruolo di primaria importanza nel garantire il successo della Red Bull, culminato con i quattro titoli mondiali consecutivi conquistati da Max Verstappen tra il 2021 e il 2024. La squadra, sotto la guida del team principal Laurent Mekies, ha vissuto una notevole rinascita verso la fine della scorsa stagione, grazie a una serie di aggiornamenti apportati alla vettura. Questi miglioramenti hanno permesso a Verstappen di aggiudicarsi sei delle ultime nove gare, contendendosi il titolo fino alla conclusione del campionato.

Incertezze sul futuro e sulla successione interna

In concomitanza con l'avvicinarsi del secondo test pre-stagionale in Bahrain, è emersa la notizia dell'uscita di Skinner dal team.

Al momento, non sono chiare le sue future destinazioni professionali né chi prenderà il suo posto. Tuttavia, si ipotizza che la successione possa avvenire attraverso una soluzione interna alla scuderia.

Contesto e precedenti uscite dal team

Skinner era entrato nel team nel 2006 con il ruolo di ingegnere aerodinamico. Nel 2022, era stato nominato capo progettista, assumendo la responsabilità della supervisione del design e dell'integrazione aerodinamica dei progetti di Formula 1. È stato uno degli artefici della RB19 del 2023, monoposto che detiene il record di vittorie nella storia della Formula 1.

Le ragioni specifiche che hanno portato alla separazione non sono state divulgate. Le informazioni disponibili suggeriscono una decisione autonoma da parte del tecnico britannico, non direttamente collegata ad altre recenti uscite dal team.

Tuttavia, il momento della sua partenza riveste un'importanza critica: l'avvio di un nuovo ciclo regolamentare, caratterizzato da un organigramma in fase di trasformazione, comporta intrinsecamente dei rischi, tra cui potenziali tempi di adattamento e la necessità di ridefinire i processi decisionali interni.