Un'altra notte di Champions League sta per accendere il palco del Giuseppe Meazza di Milano, dove l'Inter ospiterà lo Slavia Praga il 30 settembre prossimo, con calcio d'inizio fissato alle 21:00. I nerazzurri, dopo un avvio di stagione complicato, puntano a consolidarsi nel gruppo di qualificazione della UEFA Champions League 2025 portandosi a quota 2 vittorie dopo altrettante partite.

Quote di Inter-Slavia Praga: nettamente favoriti i padroni di casa

I bookmaker considerano l’Inter chiaramente favorita per il successo.

William Hill quota la vittoria nerazzurra a 1.35, il pareggio è offerto a 5.00 e un improbabile trionfo degli ospiti viene valutato a 8.50. Anche Bet365 conferma l'Inter favorita, ponendo la quota per il successo dei padroni di casa a 1.33: il segno X è dato a 5.50 e la vittoria dei cechi a 8.00.

Le statistiche dei protagonisti, Chivu si affida ai titolarissimi

Diversi nomi da monitorare per l'Inter.

In primis Hakan Çalhanoğlu, che all'esordio contro l'Ajax ha fornito due assist decisivi, vinto 6 duelli su 7 e confezionato 3 passaggi chiave.

Federico Dimarco è poi chiamato a dare continuità al buon momento di forma: 26 passaggi dal basso nella prima partita e tanti cross a corroborarne una buona prestazione.

Ci si aspetta tanto anche dal dirimpettaio di fascia, Denzel Dumfries, che contro i lancieri ha vinto 6 duelli su 11 e finalizzato 4 tackles vincenti.