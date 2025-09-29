Un'altra notte di Champions League sta per accendere il palco del Giuseppe Meazza di Milano, dove l'Inter ospiterà lo Slavia Praga il 30 settembre prossimo, con calcio d'inizio fissato alle 21:00. I nerazzurri, dopo un avvio di stagione complicato, puntano a consolidarsi nel gruppo di qualificazione della UEFA Champions League 2025 portandosi a quota 2 vittorie dopo altrettante partite.

World Flag
UEFA Champions League
League Stage - 2
30/09/2025 18:45
Kairat Almaty
VS
Real Madrid
30/09/2025 18:45
Atalanta
VS
Club Brugge KV
30/09/2025 21:00
Atletico Madrid
VS
Eintracht Frankfurt
30/09/2025 21:00
Marseille
VS
Ajax
30/09/2025 21:00
Chelsea
VS
Benfica
30/09/2025 21:00
Inter
VS
Slavia Praha
30/09/2025 21:00
Bodo/Glimt
VS
Tottenham
30/09/2025 21:00
Pafos
VS
Bayern München
30/09/2025 21:00
Galatasaray
VS
Liverpool
01/10/2025 18:45
Qarabag
VS
FC Copenhagen
01/10/2025 18:45
Union St. Gilloise
VS
Newcastle
01/10/2025 21:00
Borussia Dortmund
VS
Athletic Club
01/10/2025 21:00
Barcelona
VS
Paris Saint Germain
01/10/2025 21:00
Monaco
VS
Manchester City
01/10/2025 21:00
Arsenal
VS
Olympiakos Piraeus
01/10/2025 21:00
Napoli
VS
Sporting CP
01/10/2025 21:00
Bayer Leverkusen
VS
PSV Eindhoven
01/10/2025 21:00
Villarreal
VS
Juventus

Quote di Inter-Slavia Praga: nettamente favoriti i padroni di casa

I bookmaker considerano l’Inter chiaramente favorita per il successo.

William Hill quota la vittoria nerazzurra a 1.35, il pareggio è offerto a 5.00 e un improbabile trionfo degli ospiti viene valutato a 8.50. Anche Bet365 conferma l'Inter favorita, ponendo la quota per il successo dei padroni di casa a 1.33: il segno X è dato a 5.50 e la vittoria dei cechi a 8.00.

World Flag
UEFA Champions League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Eintracht Frankfurt
1
1
0
0
5 / 1
4
3
W
2
Paris Saint Germain
1
1
0
0
4 / 0
4
3
W
3
Club Brugge KV
1
1
0
0
4 / 1
3
3
W
4
Sporting CP
1
1
0
0
4 / 1
3
3
W
5
Union St. Gilloise
1
1
0
0
3 / 1
2
3
W
6
Bayern München
1
1
0
0
3 / 1
2
3
W
7
Arsenal
1
1
0
0
2 / 0
2
3
W
8
Inter
1
1
0
0
2 / 0
2
3
W
9
Manchester City
1
1
0
0
2 / 0
2
3
W
10
Qarabag
1
1
0
0
3 / 2
1
3
W
11
Liverpool
1
1
0
0
3 / 2
1
3
W
12
Barcelona
1
1
0
0
2 / 1
1
3
W
13
Real Madrid
1
1
0
0
2 / 1
1
3
W
14
Tottenham
1
1
0
0
1 / 0
1
3
W
15
Borussia Dortmund
1
0
1
0
4 / 4
0
1
D
16
Juventus
1
0
1
0
4 / 4
0
1
D
17
Bayer Leverkusen
1
0
1
0
2 / 2
0
1
D
18
Bodo/Glimt
1
0
1
0
2 / 2
0
1
D
19
Slavia Praha
1
0
1
0
2 / 2
0
1
D
20
FC Copenhagen
1
0
1
0
2 / 2
0
1
D
21
Pafos
1
0
1
0
0 / 0
0
1
D
22
Olympiakos Piraeus
1
0
1
0
0 / 0
0
1
D
23
Atletico Madrid
1
0
0
1
2 / 3
-1
0
L
24
Benfica
1
0
0
1
2 / 3
-1
0
L
25
Marseille
1
0
0
1
1 / 2
-1
0
L
26
Newcastle
1
0
0
1
1 / 2
-1
0
L
27
Villarreal
1
0
0
1
0 / 1
-1
0
L
28
Chelsea
1
0
0
1
1 / 3
-2
0
L
29
PSV Eindhoven
1
0
0
1
1 / 3
-2
0
L
30
Napoli
1
0
0
1
0 / 2
-2
0
L
31
Ajax
1
0
0
1
0 / 2
-2
0
L
32
Athletic Club
1
0
0
1
0 / 2
-2
0
L
33
Monaco
1
0
0
1
1 / 4
-3
0
L
34
Kairat Almaty
1
0
0
1
1 / 4
-3
0
L
35
Galatasaray
1
0
0
1
1 / 5
-4
0
L
36
Atalanta
1
0
0
1
0 / 4
-4
0
L

Le statistiche dei protagonisti, Chivu si affida ai titolarissimi

Diversi nomi da monitorare per l'Inter.

In primis Hakan Çalhanoğlu, che all'esordio contro l'Ajax ha fornito due assist decisivi, vinto 6 duelli su 7 e confezionato 3 passaggi chiave.

Federico Dimarco è poi chiamato a dare continuità al buon momento di forma: 26 passaggi dal basso nella prima partita e tanti cross a corroborarne una buona prestazione.

Ci si aspetta tanto anche dal dirimpettaio di fascia, Denzel Dumfries, che contro i lancieri ha vinto 6 duelli su 11 e finalizzato 4 tackles vincenti.

© RIPRODUZIONE VIETATA