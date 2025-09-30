Alle porte di un'emozionante seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League, il Bayer Leverkusen ospita il PSV Eindhoven il 1 ottobre alle 21:00 alla BayArena di Leverkusen. Le due formazioni, determinate a scrivere la propria storia europea, si sfideranno sotto i riflettori di uno stadio infuocato. I padroni di casa tenteranno di sfruttare il fattore campo contro un PSV noto per la sua grinta e determinazione in campo europeo. Diretta tv su Sky Sport 257, streaming su NOW TV e Sky Go.

Il Bayer Leverkusen ha faticato all’esordio europeo, riuscendo solo nel finale a strappare un pareggio al Copenhagen grazie a un autogol.

Anche in Bundesliga la squadra stenta a trovare continuità, nonostante il cambio di guida tecnica.

Il PSV è reduce dalla pesante sconfitta per 3-1 contro l’Union Saint-Gilloise e cerca riscatto immediato. Bosz deve però fare i conti con numerose assenze, soprattutto in attacco, dove mancheranno Van Bommel e Plea.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-PSV

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Flekken; Quansah, Badé, Tapsoba; Tape, Fernandez, Garcia, Grimaldo; Ben Seghir, Tillman; Kofane.

Allenatore: Hjulmand.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Palacios, Schick, Terrier

In dubbio: Tella

PSV (4-3-3): Kovar; Gasiorowski, Obispo, Flamingo, Salah-Eddine; Saibari, Schouten, Veerman; Perisic, Pepi, Bajraktarevic.



Allenatore: Bosz.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Boadu, Kuhn, Plea, Sildillia, Van Bommel, Waayers

In dubbio: nessuno

Quote di Bayer Leverkusen-PSV: i padroni di casa favoriti

Sbirciando tra le valutazioni dei bookmaker, la bilancia sembra pendere a favore del Bayer Leverkusen.

William Hill ha stabilito le quote per la vittoria dei tedeschi a 1.83, con il pareggio fissato a 3.30 e il successo dei biancorossi olandesi a 3.80. Bet365 aggiusta leggermente la quota di vittoria per il Bayer a 1.85, mentre tiene il pareggio a 3.30 e l'impresa esterna del PSV a 3.90, evidenziando dunque una leggera ma interessante disparità.

Statistiche dei giocatori chiave: lo sguardo su Tillman e Perišić

Nel cuore del centrocampo del Bayer Leverkusen, Malik Tillman si prepara a far brillare le sue abilità.

Nella prima comparsa stagionale in Champions League, Tillman ha palesato il suo talento in 51 minuti, mettendo a referto 1 tiro e 14 passaggi. La sua performance, valutata con un punteggio di 6.0, ha visto il giovane centrocampista cimentarsi in 9 duelli, riuscendo a conquistarne uno solo. Il suo fisico e l’agilità lo rendono una pedina fondamentale.

Dal fronte opposto, il PSV Eindhoven conta sull’esperienza del veterano Ivan Perišić. Nella sua ultima uscita in Champions, Perišić ha accumulato minuti pieni, contribuendo con 36 passaggi e ben 5 intercettazioni, cruciali per la fase di copertura. I suoi due blocchi nelle situazioni difensive enfatizzano quanto possa essere determinante l’esperienza del croato nello spezzare le trame avversarie e aprire spazi per ripartenze vincenti.

Il peso dell’attacco del PSV grava inoltre sulle spalle di Ricardo Pepi, che, nonostante una prestazione non esaltante nella prima apparizione, con due tiri nello specchio della porta in 74 minuti, resta una minaccia costante davanti ai gol avversari. Il suo rating di 5.6 è tuttavia un’indicazione di margini di miglioramento, con il giovane americano ansioso di farsi valere.