Il Borussia Dortmund si prepara ad accogliere l'Athletic Bilbao per la seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/2026. La partita, attesa per mercoledì 1° ottobre alle 21, si svolgerà nello storico SIGNAL IDUNA PARK di Dortmund. Diretta tv su Sky Sport 256, streaming su NOW TV e Sky Go.

Il Borussia Dortmund ha sorpreso tutti nella prima giornata: contro la Juventus a Torino ha imposto un clamoroso 4-4, mostrando carattere e intensità. Ora, spinto dal “Muro Giallo”, cerca i primi tre punti europei, anche se le tante assenze pesano nelle scelte di Kovac.

L’Athletic Bilbao vive un periodo complicato: la sconfitta interna contro l’Arsenal e le difficoltà in Liga hanno acceso i riflettori sulle assenze, in primis quella di Nico Williams. Valverde si affida alla qualità di Sancet e all’esperienza di Iñaki Williams per provare a muovere la classifica.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Athletic Bilbao

Borussia Dortmund (3-4-3): Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Guirassy, Beier.

Allenatore: Kovac.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Duranville, Can, Drewes, Ozcan, Sule

In dubbio: Silva, Anselmino

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Simon; Areso, Vivian, Paredes, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; I.

Williams, Sancet, Gomez; Guruzeta.

Allenatore: Valverde.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Nico Williams, Berenguer, Egiluz, Prados

In dubbio: Vesga

Dortmund favorito dai bookmaker: le quote del match

Le agenzie di scommesse indicano il Borussia Dortmund come favorito dell'incontro.

William Hill quota la vittoria dei tedeschi a 1.80, mentre il pareggio è dato a 3.60. La vittoria degli ospiti baschi si attesta a 4.00. Bet365 presenta quote simili, con il successo del Dortmund a 1.83, il pari a 3.70 e il colpaccio dell'Athletic a 4.20. Quote che riflettono la tradizione e la forza dell'impianto dei tedeschi, sempre insidiosi tra le loro mura amiche.

World Flag
UEFA Champions League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Eintracht Frankfurt
1
1
0
0
5 / 1
4
3
W
2
Paris Saint Germain
1
1
0
0
4 / 0
4
3
W
3
Club Brugge KV
1
1
0
0
4 / 1
3
3
W
4
Sporting CP
1
1
0
0
4 / 1
3
3
W
5
Union St. Gilloise
1
1
0
0
3 / 1
2
3
W
6
Bayern München
1
1
0
0
3 / 1
2
3
W
7
Arsenal
1
1
0
0
2 / 0
2
3
W
8
Inter
1
1
0
0
2 / 0
2
3
W
9
Manchester City
1
1
0
0
2 / 0
2
3
W
10
Qarabag
1
1
0
0
3 / 2
1
3
W
11
Liverpool
1
1
0
0
3 / 2
1
3
W
12
Barcelona
1
1
0
0
2 / 1
1
3
W
13
Real Madrid
1
1
0
0
2 / 1
1
3
W
14
Tottenham
1
1
0
0
1 / 0
1
3
W
15
Borussia Dortmund
1
0
1
0
4 / 4
0
1
D
16
Juventus
1
0
1
0
4 / 4
0
1
D
17
Bayer Leverkusen
1
0
1
0
2 / 2
0
1
D
18
Bodo/Glimt
1
0
1
0
2 / 2
0
1
D
19
Slavia Praha
1
0
1
0
2 / 2
0
1
D
20
FC Copenhagen
1
0
1
0
2 / 2
0
1
D
21
Pafos
1
0
1
0
0 / 0
0
1
D
22
Olympiakos Piraeus
1
0
1
0
0 / 0
0
1
D
23
Atletico Madrid
1
0
0
1
2 / 3
-1
0
L
24
Benfica
1
0
0
1
2 / 3
-1
0
L
25
Marseille
1
0
0
1
1 / 2
-1
0
L
26
Newcastle
1
0
0
1
1 / 2
-1
0
L
27
Villarreal
1
0
0
1
0 / 1
-1
0
L
28
Chelsea
1
0
0
1
1 / 3
-2
0
L
29
PSV Eindhoven
1
0
0
1
1 / 3
-2
0
L
30
Napoli
1
0
0
1
0 / 2
-2
0
L
31
Ajax
1
0
0
1
0 / 2
-2
0
L
32
Athletic Club
1
0
0
1
0 / 2
-2
0
L
33
Monaco
1
0
0
1
1 / 4
-3
0
L
34
Kairat Almaty
1
0
0
1
1 / 4
-3
0
L
35
Galatasaray
1
0
0
1
1 / 5
-4
0
L
36
Atalanta
1
0
0
1
0 / 4
-4
0
L

Le stelle in campo: Svensson, Guirassy e Adeyemi da un lato, Williams e compagni dall'altro

Nel Borussia Dortmund, l'attenzione sarà rivolta su Serhou Guirassy, che nonostante un'ultima prestazione con una valutazione di 6.9, ha mostrato grandi capacità nelle fasi offensive.

Affidabile in attacco, ha già confezionato un assist nella prima giornata di questa Champions, dimostrando una buona intesa con i compagni. Potrà contare anche sull'apporto di Karim Adeyemi, attaccante ventitreenne che ha iniziato la competizione con grande entusiasmo, siglando un gol e regalando un assist, ricevendo una valutazione di 8, frutto di una performance completa e incisiva.

In difesa, Daniel Svensson ha giocato 90 minuti solidi, dimostrando affidabilità nelle retrovie, anche se la sua valutazione di 6.2 indica margini di miglioramento.

Per l'Athletic Club, gli occhi saranno puntati su Iñaki Williams, il fulcro dell'attacco basco. Williams ha completato 90 minuti nella prima giornata, mantenendo alta l'attenzione con la sua presenza fisica e capacità nel duello, avendo vinto 3 dei 9 duelli disputati e realizzato il suo unico tiro nello specchio.

Unai Gómez, sebbene abbia giocato limitati 20 minuti, ha mostrato sprazzi di qualità entrando a partita in corso, un fattore che potrebbe risultare fondamentale in una partita così impegnativa mentre Gorka Guruzeta cerca di dare il suo contributo dalla panchina come fatto nella precedente apparizione.
© RIPRODUZIONE VIETATA