Nelle scorse ore, il giornalista Romeo Agresti ha parlato su Youtube della Juventus e della trattativa più complicata, portata avanti senza successo, dal club bianconero nella sessione estiva di calciomercato appena conclusa, quella riguardante Jadon Sancho.

Juventus, Agresti: 'Sancho è stato il giallo dell'estate bianconera, perché i contatti con lui e il Manchester United ci sono stati'

Il giornalista Romeo Agresti ha parlato sul proprio canale Youtube della Juventus e di quello che è stato il caso più spinoso che il club bianconero ha dovuto affrontare nella sessione di calciomercato estiva, da poco conclusa: "Sancho ha rappresentato, se vogliamo, il giallo dell'estate juventina 2025, ma che, poi, a mio modo di vedere, tanto giallo non è.

La Juve ha trattato l'inglese? La mia risposta personale è sì, perché vale quello che ho detto quando la società bianconera stava trattando l'acquisizione a titolo definitivo di Conceiçao. Due operazioni parallele. Una per cercare di confermare Cico, l'altra per eventualmente, e sottolineo eventualmente, portare a casa Sancho".

Agresti ha proseguito: "Ora, abbiamo visto tutti delle immagini molto chiare, cioè la presenza degli intermediari legati a Sancho presso il JHotel, gente che ha atteso per tantissimi giorni un incontro con Comolli: chissà se questo incontro è mai andato in scena. Ma la Juve, da quello che so, anche se in maniera embrionale, ha parlato anche direttamente col Manchester United, informandosi sulle cifre e sulle condizioni d'uscita, Non dobbiamo, inoltre, dimenticarci che Cristiano Giuntoli, prima che poi venisse gentilmente accompagnato alla porta, ha parlato con il Manchester United in merito a qualche tentativo di scambio per Douglas Luiz.

Insomma, i rapporti tra la Juve e i Red Devils, che in questo momento sembrano due nobili decadute ma restano due brand fortissimi su scala mondiale, ci sono".

Sancho, un profilo corteggiato anche dalla Roma senza successo

Il profilo di Sancho è stato molto chiacchierato quest'estate. L'inglese, come sottolineato dallo stesso Agresti, è stato vicino alla Juventus. Ci hanno provato diverse squadre, dalla Turchia e dall'Arabia, evidentemente senza trovare un accordo, ci ha provato anche la Roma. La società giallorossa, spinta dal tecnico Gian Piero Gasperini, ha tentato di portare nella Capitale il britannico salvo poi arrendersi di fronte alle sue pretese economiche. A centrare l'obiettivo, infine, ci è riuscito l'Aston Villa, con il suo direttore sportivo Ramon Monchi, capace di convincere il Manchester United a un prestito estendibilie anche per la prossima stagione.