Nelle scorse ore il giornalista Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale ha sottolineato come la Juventus, per una scelta di calciomercato con la quale ha finito per non versare neanche un centesimo a società del campionato italiano, comprando solo calciatori provenienti dall'estero.

Balzarini: 'La società bianconera non ha versato un centesimo sul campionato italiano'

"La Juve non ha versato un centesimo sul campionato italiano e in Serie A", così ha esordito Gianni Balzarini nel suo ultimo video pubblicato su Youtube.

Il giornalista ha proseguito dicendo: "Dopo aver sostenuto in parte l'economia del calcio italiano lo scorso anno, versando oltre 150 milioni di euro con i vari Koopmeiners, Di Gregorio, Nico Gonzalez, eccetera, quest'anno non è stato versato un centesimo. Può essere una pura coincidenza, nel senso che i giocatori che interessavano alla Juve non facevano parte del campionato italiano, o forse è stata anche una decisione presa da parte della società bianconera. Una scelta che ci può stare e può essere anche condivisibile, nel senso che la Juventus comunque ha sempre alimentato molto il calcio italiano con le sue operazioni di mercato ma in risposta, diciamo che ha ottenuto un trattamento non amichevole".

Balzarini ha proseguito: "Quindi ci può stare che il tutto possa rispondere anche ad una precisa strategia politica in questo senso. Credo che quello che ha subito la Juve a livello di processi effettivi e processi mediatici non abbia pari per nessun'altra squadra italiana o società italiana che probabilmente ne avrebbe meritati quantomeno di simili, se non in alcuni casi addirittura di più. Comolli secondo me da questo mercato esce vincitore perché è riuscito comunque a fare fronte alle difficoltà legate agli errori commessi in passato. Ha dovuto fronteggiare questa situazione, ha dovuto muoversi entro i paletti del FFP, ha dovuto gestire rapporti difficili, ad esempio quello con Vlahovic o vedasi quello con il Paris Saint-Germain che a un certo punto si è appunto impuntato sulla cifra per Kolo Muani.

Che la Juve sia un po' un antipatica, non solo in Italia, ma in parte anche in Europa mi sembra abbastanza evidente, altrimenti il francese non veniva dato in prestito secco al Tottenham. In questo caso, io sono arrivato addirittura a pensare in qualcosa di personale che si è creato fra le parti, altrimenti non si spiega la vicenda".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Comolli ci ha ridato forza sul mercato in entrata e uscita'

Le parole di Balzarini hanno acceso la discussione sul web: "Al di là dei nomi arrivati, la cosa più importante è che Comolli ha ridato forza sul mercato, sia in entrata che in uscita. Ha dettato le condizioni e le ha portate avanti, senza farsi prendere per il collo", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "In passato la Juve ha finanziato le società italiane e in cambio la 'migliore' cosa che ha ottenuto sono stati insulti, vedi Commisso".