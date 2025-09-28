Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Gianni Balzarini, la Juventus avrebbe giocato un grandissimo primo tempo nella gara con l'Atalanta, dominando l'avversario, creando tante azioni da gol e mancando solo il bersaglio grande.

Balzarini vede il bicchiere mezzo pieno: 'Il primo tempo contro l'Atalanta non si può discutere'

Il pareggio per 1-1 della Juventus con l'Atalanta non è andato giù a tantissimi tifosi bianconeri, rammaricati per la prova opaca disputata dagli uomini di Tudor e per il secondo pareggio consecutivo ottenuto dalla Vecchia signora.

Chi invece ha dato una chiave di lettura ottimistica rispetto la prova della compagine piemontese di sabato pomeriggio è Gianni Balzarini, noto giornalista sportivo che su Youtube ha detto: "Alla Juve del primo tempo con l'Atalanta non si può dire nulla: la squadra ha chiuso i rivali nella propria metà campo e battuto in appena 20 minuti 7 calci d'angolo. Le azioni ci sono state, perché ricordo il palo colto da Kalulu al primo minuto, il tiro di Adzic, dove al montenegrino è mancata solo un po' di potenza nella conclusione per trovare il gol e quello di Thuram, che grazie alla deviazione di un difensore è uscito veramente di pochi centimetri. Dove è mancata quindi la Juventus? In fase realizzativa e qui si può analizzare un punto importante.

Le azioni che ho succitato infatti, arrivano da un difensore e da due centrocampisti mentre gli attaccanti non hanno creato nulla. Per questo e col senno di poi, posso dire che forse la scelta di Tudor di giocare con Openda è stata rischiosa".

Balzarini ha proseguito: "Il belga mi sembra un attaccante un po' leggero o comunque un tipo di calciatore che predilige gli spazi aperti, una cosa che l'Atalanta non ti ha mai concesso. Non mi sembra insomma il classico centravanti che prende la palla in mezzo all'area di rigore e segna, cosi come Jonathan David. Mi domando quindi se Tudor debba fare un lavoro specifico su entrambi e cercare di trasformarli in attaccanti diversi da quelli che sono".

Juventus, i tifosi rispondono a Balzarini: 'La realtà è che Tudor è un tecnico di seconda fascia'

Le parole di Balzarini, in controtendenza rispetto a un pensiero medio molto critico dei tifosi della Juventus, ha acceso la discussione sul web: "L'anno scorso, folgorati sulla via di Damasco, si osannava Motta. Ora si è cominciato con il DNA juventino di Tudor. La verità è che entrambi sono allenatori di seconda fascia, e molto integralisti. Con questo tipo di trainer, non si va da nessuna parte. Il grande allenatore è quello che capisce il materiale che ha, e lo mette in campo al meglio", scrive un utente su Youtube.

Un altro aggiunge: "Tudor deve mettersi in testa che finché si ostinerà a giocare con una sola punta (che sia Vlahovic, Openda o David cambia poco) non si va da nessuna parte".