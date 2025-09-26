Sabato 27 settembre, alle ore 20:45, lo stadio Unipol Domus di Cagliari ospiterà la sfida tra i padroni di casa del Cagliari e l'Inter, gara valida per la quinta giornata della Serie A 2025. La compagine isolana affronterà l'armata nerazzurra, che si presenta nel capoluogo sardo con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica.

Quote di Cagliari-Inter: i favori dei pronostici volgono a favore degli uomini di Inzaghi

I bookmaker dipingono i nerazzurri come i grandi favoriti della serata.

William Hill quota il successo dell'Inter a 1.62, mentre la vittoria del Cagliari è offerta a 5.00. Il pareggio viene valutato a 3.90. Anche Bet365 allinea le sue previsioni, quotando l'Inter sempre a 1.62, leggermente più ottimisti sulla vittoria interna a 5.25, mentre per il pareggio la quota è 4.00. Tutto fa presupporre, dunque, una partita in cui i nerazzurri cercheranno di fare la voce grossa, ma il Cagliari, forte del fattore campo, non starà certo a guardare.