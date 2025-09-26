Sabato 27 settembre, alle ore 20:45, lo stadio Unipol Domus di Cagliari ospiterà la sfida tra i padroni di casa del Cagliari e l'Inter, gara valida per la quinta giornata della Serie A 2025. La compagine isolana affronterà l'armata nerazzurra, che si presenta nel capoluogo sardo con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica.

Italy Flag
Serie A
Giornata 5
27/09/2025 15:00
Como
VS
Cremonese
27/09/2025 18:00
Juventus
VS
Atalanta
27/09/2025 20:45
Cagliari
VS
Inter
28/09/2025 12:30
Sassuolo
VS
Udinese
28/09/2025 15:00
AS Roma
VS
Verona
28/09/2025 15:00
Pisa
VS
Fiorentina
28/09/2025 18:00
Lecce
VS
Bologna
28/09/2025 20:45
AC Milan
VS
Napoli
29/09/2025 18:30
Parma
VS
Torino
29/09/2025 20:45
Genoa
VS
Lazio

Le probabili formazioni di Cagliari-Inter

Cagliari (3-5-2): Caprile; Ze Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Obert; S. Esposito, Belotti

Squalificati: nessuno. Indisponibili: Radunovic (da valutare), Luvumbo (rientra alla 6ª giornata), Zappa (da valutare), Pintus (da valutare)

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro

Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bonny (da valutare)

Pisacane studia la difesa a tre, con Adopo in vantaggio su Deiola a centrocampo e Ze Pedro su Gaetano in difesa. Da valutare le condizioni di Luvumbo, che si sta allenando parzialmente in gruppo, mentre Zappa resta ai box dopo l’infortunio in Coppa Italia.

Chivu riflette invece su alcuni ballottaggi: in porta Sommer resta leggermente avanti su Martinez, mentre in mezzo al campo Sucic si gioca il posto con Mkhitaryan. In difesa Bastoni insidiato da Carlos Augusto.

Italy Flag
Serie A
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Napoli
4
4
0
0
9 / 3
6
12
W
W
W
W
2
Juventus
4
3
1
0
8 / 4
4
10
D
W
W
W
3
AC Milan
4
3
0
1
7 / 2
5
9
W
W
W
L
4
AS Roma
4
3
0
1
3 / 1
2
9
W
L
W
W
5
Atalanta
4
2
2
0
9 / 3
6
8
W
W
D
D
6
Cremonese
4
2
2
0
5 / 3
2
8
D
D
W
W
7
Cagliari
4
2
1
1
5 / 3
2
7
W
W
L
D
8
Como
4
2
1
1
5 / 3
2
7
W
D
L
W
9
Udinese
4
2
1
1
4 / 5
-1
7
L
W
W
D
10
Inter
4
2
0
2
11 / 7
4
6
W
L
L
W
11
Bologna
4
2
0
2
3 / 3
0
6
W
L
W
L
12
Torino
4
1
1
2
1 / 8
-7
4
L
W
D
L
13
Lazio
4
1
0
3
4 / 4
0
3
L
L
W
L
14
Sassuolo
4
1
0
3
4 / 7
-3
3
L
W
L
L
15
Verona
4
0
3
1
2 / 6
-4
3
D
D
L
D
16
Genoa
4
0
2
2
2 / 4
-2
2
L
D
L
D
17
Fiorentina
4
0
2
2
3 / 6
-3
2
L
L
D
D
18
Parma
4
0
2
2
1 / 5
-4
2
D
L
D
L
19
Pisa
4
0
1
3
3 / 6
-3
1
L
L
L
D
20
Lecce
4
0
1
3
2 / 8
-6
1
L
L
L
D

Quote di Cagliari-Inter: i favori dei pronostici volgono a favore degli uomini di Inzaghi

I bookmaker dipingono i nerazzurri come i grandi favoriti della serata.

William Hill quota il successo dell'Inter a 1.62, mentre la vittoria del Cagliari è offerta a 5.00. Il pareggio viene valutato a 3.90. Anche Bet365 allinea le sue previsioni, quotando l'Inter sempre a 1.62, leggermente più ottimisti sulla vittoria interna a 5.25, mentre per il pareggio la quota è 4.00. Tutto fa presupporre, dunque, una partita in cui i nerazzurri cercheranno di fare la voce grossa, ma il Cagliari, forte del fattore campo, non starà certo a guardare.
