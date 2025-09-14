La rivincita dell'ultima finale di Coppa Italia vede il Milan ospitare il Bologna alle ore 20.45 di domenica 14 settembre allo stadio San Siro di Milano. La gara chiude la scaletta degli incontri della domenica della terza giornata di campionato. Una sfida che arriva dopo la chiusura del calciomercato e dopo la sosta per permettere di far giocare le nazionali. La prima partita con le squadre e senza distrazioni dove, soprattutto per la mente degli allenatori ha veramente inizio il campionato. Proprio Vincenzo Italiano ha fortemente contestato l'inizio della stagione con il calciomercato aperto.

Bilancio in parità tra il Milan e il Bologna che nelle prime due giornate hanno portato a casa una sconfitta all'esordio stagionale, ma si sono riscattate nella seconda giornata. I rossoblu hanno battuto per uno a zero il Como di Cesca Fabregas. Il Milan invece ha vinto a Lecce per 2-0.

La sosta non ha consentito il pieno recupero di Rafael Leao che per precauzione non è nemmeno convocato. In dubbio anche la presenza dal primo minuto di Christian Pulisic che è rientrato non al 100% dagli impegni con la nazionale a stelle a strisce. In porta capitan Mike Maignan. Allegri per la difesa dovrebbe riproporre la linea a 3 con Tomori a destra, Matteo Gabbia centrale e uno tra Strahnija Pavlovic e Koni De Winter come braccetto di sinistra.

Il neo quarantenne Luka Modric in cabina di regia del Milan con le mezzali che dovrebbero essere Youssuf Fofana e il neo acquisto Adrien Rabiot. Il francese dovrebbe partire dal primo minuto altrimenti toccherà a Ruben Loftus-Cheek. Sugli esterni nella linea a 5 di centrocampo Alexis Saelemaekers e a sinistra Pervis Estupinan. Nonostante lo scalpitante Christopher Nkunku, il principale riferimento offensivo dovrebbe essere Santiago Gimenez. A supportare il messicano dovrebbe esserci Christian Pulisic oppure il jolly Loftus-Cheek. Al momento pare avvantaggiato l'inglese come seconda punta nell'attacco del Milan.

Nel Bologna non saranno della gara gli infortunati in lungodegenza come Holm, Immobile e Casale, ai quali si aggiunge l'ex rossonero Tommaso Pobega.

Mister Vincenzo Italiano dovrebbe affidarsi al solito 4-2-3-1. Dopo aver rischiato di lasciare la squadra felsinea Castro dovrebbe mantenere il proprio posto al centro dell'attacco vista anche l'assenza di Ciro Immobile. Sulla trequarti capitan Riccardo Orsolini con Odgaard e Cambiaghi dovrebbero comporre la linea a supporto dell'attacco. Rowe arrivato dal mercato estivo potrebbe trovare spazio a match in corso al posto di Cambiaghi. L'ex Olympique Marsiglia ritroverebbe Rabiot. I due sono stati artefici di una mega rissa che ha convinto i dirigenti dell'OM a mettere entrambi fuori rosa. A centrocampo è corsa per le due maglie da titolari tra Moro, Freuler e Ferguson. In difesa invece non ci dovrebbero essere dubbi per i giocatori che giocheranno esterni: Zortea a destra e Miranda a sinistra.

Al centro Lucumi dovrebbe essere affiancato da Heggem o da Vitik.

La direzione di gara sarà affidata all'arbitro Matteo Marcenaro, della sezione CAN di Genova. Il direttore di gara sarà assistito in campo dai guardalinee Alessio Berti e Marco Ceccon, il quarto ufficiale sarà Antonio Rapuano della sezione CAN di Rimini. In cooperazione con Marcenaro ci saranno dalla sala VAR di Lissone l'arbitro Fabbri con l'assistenza dell'arbitro Paterna.

Milan la lista dei giocatori convocati da Massimiliano Allegri per la sfida con il Bologna

Portieri: Maignan, Terracciano, Torriani;

Difensori: Bartesaghi, De Winter, Estupinan, Gabbia, Odogu, Pavlovic, Tomori,

Centrocampisti: Fofana, Loftus-Cheek, Modric, Pulisic, Rabiot, Ricci, Saelemaekers

Attaccanti: Balentien, Gimenez, Nkunku.

Bologna: la lista dei convocati di Vincenzo Italiano

Portieri: Happonen, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: De Silvestri, Heggem, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Tomasevic, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.