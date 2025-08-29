Venerdì 29 agosto Lecce e Milan si sfidano per la seconda giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle ore 20.45 allo stadio Via del Mare. Padroni di casa reduci dal pareggio a reti bianche ottenuto contro il Genoa mentre il deve rifarsi dopo la falsa partenza contro la Cremonese. Un inizio di campionato che ha scosso l'ambiente rossonero. In particolare l'allenatore Max Allegri che in conferenza stampa pre gara ha manifestato meno serenità rispetto ai precedenti incontri avuti con la stampa. Il Milan infatti oltre alla sconfitta al debutto stagionale, non ha ancora ufficialmente aggiunto tasselli all'attacco, come richiesto dal tecnico rossonero.

Con il ruolo di punta ci sarà solamente Santiago Gimenez, anch'egli con le orecchie rivolte al mercato. Le ore per aggiustare le squadre però sono sempre meno dato che il gong scatterà alle ore 20. Il campo dice che il Milan non potrà disporre ancora di Rafael Leao e sarà assente anche Ardon Jashari infortunatosi in allenamento e per il quale si teme un lungo stop. Anche Christian Pulisic non al meglio dovrebbe partire dalla panchina. Alejandro Jimenez invece non è stato convocato essendo prossimo a lasciare il club. Per lui un feeling mai nato con Allegri. Capitan Mike Maignan dovrebbe difendere i pali di fronte alla difesa a tre dove potrebbe avere la prima chanches da titolare De Winter che si gioca il posto con Fikayo Tomori.

Matteo Gabbia al centro della difesa con Strahinja Pavlovic braccetto di sinistra. Il serbo autore dell'unico gol segnato dal Milan nell'esordio di campionato è stato autore di una prestazione molto opaca, ricca di errori. A centrocampo Yunus Musah dovrebbe essere impiegato a tutta fascia di destra, mentre a sinistra dovrebbe agire Pervis Estupinan. Luka Modric faro nel centrocampo con le mezzali Yunus Fofana e Ruben Loftus-Cheek. In attacco ad affiancare Santiago Gimenez dovrebbe esserci Alexis Saelemaekers dato che Samuel Chukwueze è prossimo al trasferimento al Fulham. In tanto a Milano è arrivato Christopher Nkunku in attesa della frima del contratto. Sono ore calde per Artem Dobvyk visto che l'ipotetico affare Dusan Vlahovic è saltato.

Il Lecce si presenta al debutto stagionale nello stadio di casa con la voglia e il tutto esaurito cercare di battere il Milan. Assenti per infortunio Jean e Marchwinski. Alla lista si aggiungono Pierret e Rafia che risultano indisposti per gastroenterite e febbre. Wladimiro Falcone con la fascia di capitano dovrebbe difendere i pali dei giallorossi. Difesa a tre con Danilo Veiga e Antonino Gallo sulle fasce rispettivamente a destra e a sinistra. Siebert al fianco di Gaspar si dovrebbero occupare del reparto centrale della difesa. Il centrocampo a tre dovrebbe prevedere in mediana Ramadani con Coulibaly e Berisha mezzali. Il Tete Morente e Santiago Perotti dovrebbero supportare Francesco Camarda favorito rispetto al neo acquisto Nikola Stulic come riferimento offensivo centrale.

Il giovane Camarda, convocato per la nazionale Under 21 sarebbe alla prima gara contro il suo Milan che ne detiene la proprietà del cartellino.

L'arbitro del match sarà Livio Marinelli della sezione CAN di Tivoli. In campo ci saranno gli assistenti di linea Pietro Dei Giudici e Vito Mastrodonato. Il quarto uomo con il compito di badare gli animi delle panchine sarà Alberto Arena. Alla sala VAR di Lissone ci saranno gli arbitri Davide Ghersini, assistito da Francesco Meraviglia.

Lecce: la squadra scelta da Di Francesco per la sfida con il Milan, Štulić presente

Portieri: Falcone, Früchtl, Samooja;

Difensori: Gallo, Gaspar, Kouassi, Ndaba, Pérez, Siebert, Tiago Gabriel, Veiga;

Centrocampisti: Berisha, Coulibaly, Helgason, Kaba, Maleh, Ramadani, Sala;

Attaccanti: Banda, Camarda, Morente, N’Dri, Pierotti, Sottil, Štulić;

Milan: la lista dei giocatori a disposizione di Max Allegri per la trasferta di Lecce

Portieri: Maignan, Pittarella, Terracciano;

Difensori: Athekame, Bartesaghi, De Winter, Estupinan, Gabbia, Tomori, Pavlovic;

Centrocampisti: Fofana, Loftus-Cheek, Modric, Musah, Pulisic, Ricci, Saelemaekers;

Attaccanti: Balentien, Chukwueze, Gimenez.