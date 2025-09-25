All’Allianz Riviera di Nizza, in Europa League, la Roma conquista un successo meritato per 2-1 contro i padroni di casa. Una partita che ha visto i giallorossi controllare buona parte del gioco, con generosità difensiva e concretezza nei momenti chiave, sfruttando i gol dei giocatori centrali e resistendo all'aggressiva reazione degli azzurri che ha assunto un carattere crescenti con l'avanzare della partita.

Le fasi salienti del match

La Roma parte con la mentalità giusta, cercando di controllare il ritmo e impedire ai transalpini di affacciarsi in area.

Dopo un primo tempo equilibrato e senza reti, fra Nizza e Roma succede tutto nella ripresa. Al 52′, il vantaggio giallorosso: su angolo battuto da Pellegrini, Evan N’Dicka svetta al primo palo e insacca di testa, sorprendendo il portiere del Nizza. Poco dopo, al 55′, arriva il raddoppio: cross dalla sinistra, Gianluca Mancini riceve in area e firma un bolide da fuori con una volée molto precisa, quasi chirurgica. La Roma conduce 2-0.

Il Nizza tenta la reazione e ottiene un rigore al 77′, trasformato con freddezza in gol da Terem Moffi. La gara si riapre. Negli ultimi minuti, la pressione dei francesi cresce, ma la difesa romanista regge con attenzione e decisione, Svilar non è chiamato a grandi interventi, e la squadra gestisce le diverse situazioni con ordine e sicurezza fino al fischio finale.

Le valutazioni post-gara

Per i giallorossi non si è trattata di una prova perfetta, ma comunque la squadra di Gasperini ha dimostrato compattezza. I centrali difensivi comunque hanno trascinato il gioco e agevolato il risultato positivo, come già più volte in questa stagione: primo gol decisivo per N’Dicka e secondo firmato da Mancini.

La Roma ha concesso troppo nel finale, ma è stata capace di chiudersi con ordine e mantenere i nervi saldi e molta lucidità.

Il tabellino della partita

Nizza (3-4-2-1): Diouf, Mendy, Bah, Dante; louchet, Vanhoutte, Boudaoui (62' Clauss), Bard (80' Cho); Sanson (62' Diop), Boga (80' Abdi), Kevin Carlos (62' Moffi). A disposizione: Zelazowski, Dupé, Jansson, Oppong, Tiago Gouveia, Lumpungu, Abdul Samed.

Allenatore: Haise.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch (83' Hermoso), El Aynaoui, Koné (69' Cristante), Tsimikas; Soulé (69' Pisilli), El Shaarawy (46' Pellegrini); Dovbyk (69' Ferguson). A disposizione: Gollini, Ghilardi, Sangarè, Ziolkowski, Angelino, Wesley. Allenatore: Gasperini.

Marcatori: 52' Ndicka (R), 55' Mancini (R), 77' Moffi (N, rigore).