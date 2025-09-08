Juventus-Inter di sabato 13 settembre alle 18 potrebbe giocarsi senza Conceicao. Il giocatore bianconero è infatti rimasto vittima di un infortunio muscolare mentre era in ritiro con la Nazionale portoghese. La nota della selezione lusitana parla di problema muscolare per l'attaccante che già nelle prossime ore dovrebbe tornare a Torino per gli esami del caso.

Infortunio Conceicao, la Juve in ansia

Se dovesse davvero essere un problema muscolare, la partita contro l'Inter diventerebbe una chimera per il figlio d'arte. Difficile pensare che un infortunio di quel genere possa risolversi in poco tempo, altrettanto difficile pensare che la Juventus lo rischi alla vigilia di un periodo molto ricco di appuntamenti, dopo l'Inter infatti inizierà anche la Champions League e si giocherà praticamente sempre una volta ogni tre giorni.

Un brutta tegola per i bianconeri e anche per il calciatore che nelle prime due giornate di campionato è partito titolare al fianco di Yildiz con una buona prestazione con il Parma e una meno brillante con il Genoa. Di sicuro la possibile assenza di Conceicao farà tirare un sospiro di sollievo ai tifosi interisti, l'anno scorso fu proprio l'ala a decidere la sfida segnando il gol dell'1-0 in una delle ultime partite della fallimentare gestione Thiago Motta.

Chi sostituirà Conceicao in Juventus-Inter?

Dopo aver svolto gli esami del caso si saprà quali saranno i tempi di recupero per l'infortunio di Conceicao. Se il giocatore non dovesse farcela per il derby d'Italia sarà Tudor a dove cercarne il sostituto nella sua rosa, diventata più ampia dopo l'ultimo giorno di mercato.

Il sostituto naturale del portoghese è Zhegrova che, proprio come il lusitano, ha grandi capacità di dribbling e potrebbe dare alla Juve la giusta vitalità offensiva. L'alternativa sarebbe Openda che è più attaccante puro rispetto Zhegrova e quindi darebbe più una mano a David, lasciando spazio sulla trequarti a Yildiz, scatenato nelle prime due giornate di campionato.

Oltre al probabile forfait di Conceicao, la Juventus contro l'Inter non potrà contare su Cambiaso. Il laterale è stato espulso nella partita contro il Parma a causa di una gomitata a un avversario. Il giudice sportivo ha deciso per due giornate di squalifica e così dopo il Genoa salterà l'Inter. Al suo posto potrebbe essere di nuovo staffetta tra Joao Mario e Kostic, con il primo che a Marassi ha giocato una gara non proprio perfetta, mentre il suo sostituto è entrato e messo a referto l'assist per il gol decisivo di Dusan Vlahovic.

A proprosito del serbo, probabilmente non partirà titolare nella prossima partita, ma la sua striscia positiva continua, dopo le due reti in due partite in Serie A, ha segnato anche con la sua Nazionale.