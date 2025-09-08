Dusan Vlahovic è stato uno dei calciatori più chiacchierati del calciomercato estivo. Alla fine, il numero nove della Juventus è rimasto a Torino ma le voci di mercato non si sono ancora esaurite.

Di fatti, il Milan potrebbe ritornare alla carica già nella finestra invernale di mercato, quando, in assenza di un rinnovo con la Juventus, il centravanti serbo sarà libero di firmare a parametro zero con qualsiasi altro club.

I rossoneri non mollano la pista Vlahovic, possibile ritorno di fiamma per gennaio

La stagione del classe 2000 è partita in maniera ottima, con due gol in altrettante gare contro Parma e Genoa che hanno contribuito a portare sei punti in classifica.

Il Milan ha a lungo corteggiato il numero nove salvo poi virare su Nkunku, ma la vicenda potrebbe non essersi chiusa.

Stando agli ultimi rumor di mercato, il club rossonero potrebbe infatti provare un ulteriore assalto a gennaio, così da prelevare un attaccante con le caratteristiche richieste da mister Allegri. A quel punto, e senza rinnovo di contratto, Vlahovic sarebbe libero di firmare a 0 con qualsiasi club ma i rossoneri dovrebbero comunque pagare un indennizzo alla Juventus se vorranno portare il serbo a Milano già a gennaio.

In caso contrario, l'affare potrebbe finalizzarsi solo a giugno.

Il prossimo weekend il Milan dovrà vedersela con il Bologna, rebus attacco per Massimiliano Allegri

In attesa di poter lanciare un ulteriore assalto a Vlahovic, il Milan e lo staff tecnico dovranno gioco forza concentrarsi sulla Serie A.

Domani è prevista la ripresa degli allenamenti, con la settimana che condurrà gli uomini di Allegri al delicato match contro il Bologna.

Stando agli ultimi rumor, l'ex allenatore della Juventus sarebbe orientato a schierare Nkunku titolare, con Pulisic al suo fianco. Se domani, alla ripresa dei lavori, Leao sarà già in gruppo potrà candidarsi anche lui ad una maglia da titolare, in caso contrario la sua presenza potrebbe essere possibile solo in extremis e solo per la panchina. Lì dove con ogni probabilità andrà ancora a sedersi Gimenez.

Per il resto Allegri dovrebbe confermare il 3-5-2, con Estupinan a sinistra e Saelemaekers a destra. In mezzo è atteso l'esordio di Adrien Rabiot, prelevato l'ultimo giorno di mercato dal Marsiglia per circa 10 milioni di euro. In cabina di regia uno tra Modric e Ricci, per il ruolo di altra mezzala ballottaggio aperto tra Fofana e Ruben Loftus-Cheek.