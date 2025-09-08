La pausa per le qualificazioni al Mondiale 2026 non sorride alla Juventus. Dal ritiro del Portogallo, infatti, è arrivata una notizia che complica i piani di Igor Tudor in vista del big match di sabato contro l’Inter. Francisco Conceiçao ha accusato un fastidio muscolare che lo ha costretto a lasciare la nazionale e a fare immediato ritorno a Torino. L’esterno bianconero si sottoporrà in serata a esami strumentali per valutare l’entità del problema, ma le sensazioni non lasciano spazio all’ottimismo: la sua presenza nel derby d’Italia è fortemente a rischio.

Un grattacapo non da poco per l’allenatore croato che, sulla fascia, avrebbe in teoria l’alternativa naturale in Edon Zhegrova. Il kosovaro, però, reduce da una stagione complicata al Lille, tra infortuni e rendimento altalenante, non appare ancora pronto per un palcoscenico così esigente come lo Stadium in una sfida di cartello come quella contro l'Inter.

Emergenza esterni: out anche Cambiaso, Tudor valuta le soluzioni

Come se non bastasse, Tudor dovrà rinunciare anche ad Andrea Cambiaso, squalificato per due giornate dopo il cartellino rosso diretto rimediato nel match con il Parma. Una perdita pesante, perché il classe 2000 rappresentava una pedina duttile, capace di essere impiegata anche come ala pura in caso di necessità.

Con Conceiçao e Cambiaso fuori dai giochi, il tecnico bianconero è chiamato a inventare nuove soluzioni. Una delle ipotesi sul tavolo è l’impiego di Lois Openda da titolare, ma fuori dalla sua zona di comfort, la fascia sinistra. In questo scenario, Kenan Yildiz verrebbe spostato sul lato opposto per coprire il vuoto a destra. L’alternativa è un cambio più radicale: abbassare Jonathan David sulla trequarti e restituire il ruolo di prima punta a Dusan Vlahovic. Un’opzione che intriga, visto il momento di forma del centravanti serbo, tornato protagonista con una media realizzativa impressionante nelle ultime settimane.

Juventus-Inter, una sfida che potrebbe già dare delle risposte in ottica campionato

Sabato allo Stadium andrà in scena un derby d’Italia che potrebbe già dare risposte concrete a questa stagione. La Juventus ci arriverà con una mini striscia di vittorie che permetteranno alla squadra di Igor Tudor potenzialmente di giocare la gara con due risultati su tre. L'Inter, invece, giungerà a Torino con molta più pressione: i nerazzurri sono reduci dalla cocente quanto inattesa sconfitta con l'Udinese incassata tra le mura amiche. Un altro KO, per giunta firmato dagli acerrimi rivali piemontesi, potrebbe seriamente minare le aspettative di una piazza che, dopo una stagione senza titoli, è in cerca di un riscatto totale. Chivu, quindi, è avvertito.