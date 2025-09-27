Il big match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Atalanta si chiude con un pareggio che sa di occasione mancata per i bianconeri. La squadra di Tudor, padrona del campo per larghi tratti, non è riuscita a trasformare in vittoria il grande volume di gioco prodotto e si è dovuta accontentare dell’1-1 finale. Al gol di Sulemana, arrivato nei minuti conclusivi del primo tempo, ha risposto al 79’ Cabal, difensore colombiano che ha bagnato il suo esordio stagionale con una rete pesantissima.

Juve, tante occasioni ma poca efficacia sotto porta

La partita ha avuto un copione chiaro: Juventus costantemente in proiezione offensiva e Atalanta attenta, compatta, pronta a colpire quando possibile.

I numeri raccontano bene la storia della sfida: 24 tiri totali dei bianconeri, di cui 10 nello specchio della porta, contro appena due conclusioni verso la rete per la squadra di Juric. Eppure, a fare la differenza è stato il cinismo dei bergamaschi, capaci di capitalizzare al meglio l'occasione costruita dal talento Sulemana.

Il match sembrava indirizzato verso la vittoria della Dea quando, a poco più di un quarto d’ora dal termine, il rientrate Cabal lo ha congelato sul pari. Nulla o poco ha spostato l'espulsione di De Roon che all'ottantesimo ha lasciato l’Atalanta in inferiorità numerica per somma di ammonizioni.

Un risultato quindi che sorride soprattutto agli ospiti, capaci di uscire dall’Allianz imbattuti e con il morale alto.

Per la Juventus, invece, si tratta di un mezzo passo falso: dopo il pareggio con il Verona, arriva un altro segno “X” che arresta la corsa in campionato. I bianconeri si fermano così a quota 11 punti, e rischiano di vedere accorciarsi le distanze o addirittura di essere superati dalle dirette rivali.

Il vantaggio della Juventus sulle rivali ora può diminuire drasticamente

L’Inter, impegnata in serata contro il Cagliari, ha infatti la possibilità di portarsi a -2, mentre Roma e Milan, rispettivamente opposte a Hellas Verona e Napoli, potrebbero scavalcare la formazione di Tudor. Particolare attenzione anche ai partenopei: un eventuale successo a San Siro contro i rossoneri consentirebbe al Napoli di allungare a +4 sulla Juventus, tracciando un primo solco nella corsa scudetto.

All’Allianz, insomma, la Juventus ha confermato solidità e intensità, ma la difficoltà a trasformare in oro le tante occasioni create rimane un problema serio. Dall’altra parte, l’Atalanta si gode l’ennesima prova di carattere, riuscendo a strappare un punto pesantissimo nonostante le difficoltà.