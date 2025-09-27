I giornalisti Edoardo Mecca e Guido Tolomei hanno commentato su X la partita pareggiata dalla Juventus con l'Atalanta per 1-1, manifestando rammarico per una gara che i bianconeri avrebbero potuto vincere.

Mecca: 'Questi con l'Atalanta sono due punti persi peggio di quelli col Verona'

È finita da poco la partita fra Juventus e Atalanta, gara pareggiata per 1,-1 grazie alle reti di Sulemana e Cabal e già in molti fra i tifosi bianconeri si stanno lamentando della prestazione fornita dagli uomini di Tudor. Fra questi c'è Edoardo Mecca, speaker radiofonico esperto di calciomercato che su X ha scritto: "Andare in svantaggio nel primo tempo è stato imperdonabile.

L’aspetto positivo di oggi è stato l’ingresso dei subentrati. Un peccato che Zhegrova non abbia ancora i 90 minuti nelle gambe. Per me questi con l'Atalanta sono due punti persi peggio di quelli col Verona".

Un commento che in pochi minuti ha generato tantissime repliche dei suoi seguaci: "Da 4-5 anni vedo le stesse partite. Ma è così difficile da capire che serve un centrocampo forte per cambiare registro? La nostra rinascita 14 anni fa è iniziata proprio passando da Aquilani e Melo a Pirlo e Vidal", scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Giocavi contro la peggior Atalanta degli ultimi 7 anni, senza Hien, Scalvini, Scamacca, Ederson, Lookman. Scelte di Tudor discutibili. David (stipendio di 6 milioni) sparito.

Adesso va di moda Adzic".

Infine un tifoso sottolinea: "Assolutamente d'accordo. Però con Tudor in panchina sarà sempre peggio. Sarebbe utile avere la spiegazione della formazione insulsa che ha messo in campo. Praticamente senza attaccanti, con Kalulu esterno, Gatti titolare e senza Locatelli. Male male a tratti malissimo".

Tolomei: 'Primo tempo della Juve dominante, ripresa che ci ha tagliato le gambe'

Della gara pareggiata fra Juventus e Atalanta ha parlato su X anche il giornalista Guido Tolomei: "Peccato, perché il primo tempo è stato fatto come si deve, ma al di là delle conclusioni e della pericolosità contro un'Atalanta non certo con i migliori in campo, è stata una presa di posizione fisica.

La Juve è sembrata una squadra dominante, non solo nelle conclusioni, ma anche nel modo di porsi. Paradossalmente è stato il secondo tempo che purtroppo ci ha quasi tagliato le gambe".

Tolomei ha concluso: "Perché fino al gol non abbiamo quasi mai concluso in porta. È come se non ci credessimo più, nonostante avessimo preso una rete per una svista di un giovane e i giovani sono questi, prendere o lasciare. Adzic è stato sicuramente il più pericoloso dei nostri nel primo tempo, però poi ha perso cinque palloni uno più sanguinoso dell'altro. Peccato veramente perché questa poteva essere una grandissima occasione. Ora, però, c'è da vincere assolutamente a Villarreal una partita, forse, ancora più importante di questa".