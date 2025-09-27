Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Gianni Balzarini, Rui Braz del Benfica sarebbe uno dei nomi più caldi per il ruolo del direttore sportivo che la Juventus dovrebbe colmare entro la fine del 2025.

Balzarini: 'Rui Braz del Benfica candidato papabile come ds'

Il giornalista Gianni Balzarini ha parlato su Youtube della Juventus e dei possibili cambiamenti nell'organigramma del club bianconero: "Aspettiamo anche l'ufficialità della nomina di Comolli ad amministratore delegato, questo vuol dire che Scanavino esce di scena dalla Juventus, resterà comunque all'interno di Exor con qualche altro incarico.

Arriva inoltre sempre più la conferma che non ci saranno stravolgimenti presidenziali, almeno per il momento e che quindi sarà Ferrero a continuare la sua carica, più onoraria che operativa, perché sostanzialmente di operatività non ne ha mai avuta. Comolli rafforza la propria posizione all'interno della Juve, diventa il deus ex machina e poi ci sarà il discorso relativo alla nomina di un direttore direttore sportivo che come lui stesso ha promesso arriverà entro la fine dell'anno. Adesso Rui Braz del Benfica è uno dei papabili, però bisogna vedere, perché comunque mi sembra che finora Comolli abbia operato bene. Per qualcuno il francese ha sbagliato tanto, perché comunque c'è sempre l'opinabilità nei confronti di chi si espone e di chi chi svolge un ruolo decisionale".

Balzarini ha proseguito toccando un altro argomento molto caldo in queste ore a Torino: "Ho visto che ha fatto discutere molto la frase di Tudor su Cambiaso ma io non non ci ho letto della malignità. Allora ragazzi, partiamo dal presupposto che in questo momento la Juve non è all'altezza di quelle squadre come Liverpool, Real Madrid o Manchester City. Tudor però non denigrerebbe mai la squadra bianconero e quello intendeva dire che è che le potenzialità di Cambiaso sono talmente grandi che lui può un giorno ambire a fare un salto di qualità, ma questo non vuol dire sminuire la Juventus".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Tudor voleva solo stimolare Cambiaso'

Le parole di Balzarini, specie quelle sulle frasi di Tudor, hanno acceso il dibattito sul web: "Come molto spesso accade, ho una visione interpretativa simile.

Tudor vuole stimolare Cambiaso a dare di più. Credo sia indirettamente un messaggio a più elementi. Alzare ciascuno il proprio livello e alzare così il livello della Juve", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Ma siamo impazziti, non sappiamo nemmeno più capire il senso delle parole? Che Cambiaso possa avere tutto per poter diventare un giocatore da squadre top (purtroppo oggi noi non siamo ancora a quel livello) è evidente ma con questa incostanza, non ci arriverà mai".