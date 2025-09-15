Secondo quanto riferito dal giornalista Gianni Balzarini su Youtube, nell'esordio stagionale in Champions League della Juventus contro il Borussia Dortmund, potrebbe mancare all'appello Gleison Bremer. Il difensore brasiliano, appena rientrato da un lungo stop dovuto dalla rottura del crociato, dovrebbe essere lasciato in panchina a riposo per non rischiare un eccessivo impiego in questa parte della stagione.

Balzarini: 'Con il Borussia Dortmund arrivano indicazioni che vogliono Bremer fuori dai titolari'

Nelle scorse ore il giornalista Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube rivelando alcune indiscrezioni sulla gara che la Juventus dovrà giocare contro il Borussia in Champions: "Arrivano indicazioni verso la gara col Dortmund di una possibile assenza di Bremer.

Sottolineo possibile ma tranquillizzo tutto, perché il calciatore sta bene, non ha niente, potrebbe essere semplicemente un turnover dovuto al fatto che è ancora presto per fargli giocare tre partite in una settimana. Ha giocato sabato, giocherebbe domani e in teoria dovrebbe giocare anche sabato prossimo con l'Hellas Verona, quindi o col Dortmund o con il Verona dovrebbe prendere il suo posto Rugani. Il toscano è un giocatore affidabilissimo ma certamente non è Bremer. Nessuno però in questa rosa può eguagliare il brasiliano".

Balzarini ha proseguito: "Lo stesso Bremer ha detto di avere bisogno ancora di tempo per essere al 100% della sua efficienza fisica e guai a rischiare un patrimonio difensivo di tale valore.

È vero che la Juve ha subito tre gol lo stesso contro l'Inter, però in situazioni di tiri da fuori nelle quali ovviamente Bremer non può essere considerato unico responsabile. O meglio, nel gol di Thuram su colpo di testa, in effetti poteva esserci anche una sua responsabilità, ma sugli altri due segnati da Calhanoglu sicuramente non aveva colpe. Voglio dire, non è che se gioca Bremer la Juve non subirà mai gol e nelle reti siglate dai nerazzurri c'è stata una "bambola" di tutta quanta la fase difensiva. In ogni caso il brasiliano ha ripagato di un eventuale sbavatura siglando addirittura due assist, una cosa davvero difficile da vedere in 90 minuti".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Sarei contento se Rugani giocasse, se lo merita'

Le parole di Balzarini hanno acceso la discussione sul web: "Sarei contento per Rugani un giocatore secondo me sottovalutato e che ci tiene alla maglia, basta vedere come ha esultato ieri ai nostri goal", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Parlate solo di Bremer che comunque è un grande giocatore e non si discute mai del nostro capitano e del suo immenso impegno che mette a ogni incontro nessuno ne parla. Perché è pure merito suo se la difesa gira".