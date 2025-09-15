Nelle scorse ore l'ex dirigente Luciano Moggi ha parlato ai microfoni di TuttoJuve e riferendosi al club bianconero, ha sottolineato come i calciatori che ora scendono in campo sotto la guida di Igor Tudor siano più grintosi rispetto alla scorsa stagione. Secondo l'ex calciatore Antonio Di Gennaro, invece, il club piemontese avrebbe fatto concluso il mercato con dei colpi di grande impatto.

Moggi: 'La squadra in campo con Tudor ora da tutto, questo però prima non accadeva'

L'ex dirigente Luciano Moggi è stato intervistato da TuttoJuve e riferendosi al momento positivo che sta vivendo la formazione bianconera ha detto: "La squadra in campo dà tutto, cosa che prima non accadeva, e in questo modo si può supplire anche a qualche errore di formazione.

Contro l'Inter mi è piaciuta quando era sotto nel punteggio, non si è mai data per vinta e ha dimostrato carattere. Non dimentichiamoci che questa squadra con Motta andava di fioretto, qui invece entra in campo con gli artigli e suda la maglia fino alla fine".

Luciano Moggi ha poi osservato come l’Inter sia apparsa affaticata nei suoi uomini migliori, un calo che a suo avviso era prevedibile in seguito alle fatiche accumulate durante il Mondiale disputato negli Stati Uniti. L’ex dirigente bianconero ha sottolineato che calciatori del calibro di Nicolò Barella, Lautaro Martinez e Sommer – quest’ultimo, a suo dire, responsabile di almeno due reti evitabili – non possano essere considerati macchine infallibili, ma atleti soggetti a stanchezza fisica e mentale.

Moggi ha inoltre ricordato con piacere un momento conviviale trascorso recentemente con la famiglia Thuram, definendola un’esperienza significativa anche sul piano umano. Ha elogiato Lilian Thuram non soltanto per le qualità mostrate sul terreno di gioco, ma soprattutto per i valori personali che rappresenta, superiori persino alle doti sportive. Secondo Moggi, l’ex difensore francese è un esempio per i propri figli, ai quali trasmette l’importanza del sacrificio, dell’umiltà e del lavoro quotidiano, elementi indispensabili per raggiungere il successo senza mai dare nulla per scontato.

Di Gennaro: 'La Juve ha fatto un ottimo mercato ma l'Inter è ancora da scudetto'

Della Juventus e del Derby d'Italia ha parlato a TMW Radio anche l'ex calciatore Antonio Di Gennaro: "La società bianconera ha fatto un mercato non male.

Sono arrivati Openda e Zhegrova, è rimasto Vlahovic che se torna quello vero è un giocatore forte".

Spostando l'analisi sui nerazzurri, Di Gennaro ha detto: "L'Inter è ancora da scudetto? Sì, perché a tratti ha anche dominato coi bianconeri. Ha preso dei gol e ha dei problemi, è vero, però ha ancora le sue chance. Sei gol in tre partite sono troppi".