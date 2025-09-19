Secondo quanto riferito dal giornalista Gianni Balzarini su Youtube, le critiche che sta subendo il portiere della Juventus Michele Di Gregorio sarebbero eccessive. Questo perché l'estremo difensore bianconero avrebbe commesso un solo errore nelle ultime uscite, quello sul terzo gol del Borussia Dortmund in Champions League.

Juventus, Balzarini: 'Di Gregorio criticato? Sbaglia contro il Dortmund, contro l'Inter non poteva nulla'

Il giornalista Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando delle critiche subite da Di Gregorio ha detto: "La potenza positiva, ma a volte anche condizionante dei social è l'effetto contagio.

Cioè si crea una situazione per la quale in un trend si dice "Di Gregorio non è all'altezza" e piano piano diventa un pensiero diffuso. E invece bisogna analizzare un pochino le cose. Andatevi a rivedere i gol, i sette subiti da lui nelle ultime due partite. L'errore, secondo me, grosso è quello sulla terza rete del Borussia Dortmund. Poi uno era un rigore, ovviamente non si può dire nulla mentre i tiri di Calhanoglu erano imparabili, perché che uno passa in mezzo a tantissime gambe, l'altro si infila all'agolino in maniera pressoché perfetta. Quello di Thuram è venuto molto distante dalla porta e non credo che dovesse uscire fino a lì e poi ci sono quelli col Borussia Dortmund".

Balzarini ha proseguito: "Poi siamo tutti d'accordo sul fatto che se dovesse continuare a commettere altri errori decisivi, ci sta che gli venga fatto un discorso, ma i secondi portieri sono sono lì per quello.

Tra l'altro la Juve ha la fortuna di avere un estremo difensore di scorta che equivale a un primo come Mattia Perin. Quindi sono d'accordo con quello che ha detto Tudor in conferenza su Di Gregorio come sono d'accordo con il croato anche quando ha parlato a proposito di Kelly. Molti colleghi si sono fatti influenzare dal fatto che un difensore abbia realizzato due gol in tre giorni, ma lui resta uno stopper e va giudicato per quello che fa dietro. In merito a questo, io non ho visto grossi errori di Kelly, onestamente anche in questo caso si era creato a livello mediatico e social un modo di pensare contagioso e diffuso in base al quale l'inglese è scarso e se faceva una buona giocata era un'eccezione alla regola".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Un portiere non va messo in discussione'

Le parole di Balzarini hanno acceso il dibattito sul web: "Sono pienamente d'accordo con le parole di Tudor su Di Gregorio, un portiere non va mai messo in discussione, a meno che non faccia una serie continua di disastri" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Allora ragionando con freddezza ci può stare qualche critica a Di Gre. Mi sembra anche normale, è un buon portiere non all'altezza della tradizione dei portieri del club bianconero".