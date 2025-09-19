Secondo quanto raccontato su Youtube dal giornalista Matteo Moretto, sia la Juventus che il Milan avrebbero tentato di acquisire Marcus Rashford dal Manchester United nel mercato invernale. I bianconeri, stando a quanto affermato da Moretto, ci avrebbero pensato di nuovo anche ora in estate, salvo poi tirarsi indietro per il cambio di strategia dettato dal neo dg Damien Comolli.

Moretto: 'La Juventus e il Milan sono state vicino al nome di Rashford'

Il giornalista Matteo Moretto ha parlato su Youtube di un indiscrezione di calciomercato che coinvolge Marcus Rashford e due big del calcio italiano: "A gennaio è stato vicino alla Serie A, perché sia il Milan che la Juventus, quella di Cristiano Giuntoli, ci avevano pensato senza però affondare il colpo per i costi generali dell'operazione.

L'inglese ora è stato grande protagonista in Champions, segnando con il suo Barcellona due gol, di cui uno di pregiata fattura, contro il Newcastle, regalando cosi i primi tre punti del girone ai blaugrana. Rashford, nel corso di questa estate, ha spinto fortemente per trasferirsi nel Barça, perché era da sempre un suo desiderio vestire la maglia club iberico. Detto questo, soprattutto la Juventus aveva fatto dei sondaggi importanti qualche mese fa, perché Giuntoli aveva messo in preventivo di valutare e sondare seriamente il suo profilo, anche in vista del mercato estivo. Poi è chiaro che alla Continassa c'è stato un cambio importante a livello dirigenziale e con l'arrivo di Comolli a Torino le cose sono cambiare totalmente.

Il francese infatti ha deciso di fare all-in prima su Jonathan David e poi su Lois Openda, dimostrando che per lui Rashford non era una priorità. Ricordo che l'inglese si è trasferito al Barcellona in prestito con diritto di riscatto, una formula che agli spagnoli ha fatto particolarmente comodo".

Moretto, restando in tema calciomercato, ha raccontato un altro aneddoto questa volta però riguardante il Napoli: "La società partenopea ha valutato tanti nomi nella scorsa estate e fra questi c'è stato anche quello di Sorloth. Il bomber dell'Atletico Madrid non ha vissuto dei mesi positivi, in più di un'occasione diversi club hanno provato a sondare il suo acquisto, salvo poi tirarsi indietro tirarsi indietro sul più bello.

Nessuno si è fatto avanti in modo concreto, al netto del fatto che per Simeone non è intoccabile. Vedremo se nel corso del mercato invernale il suo nome tornerà a far discutere ma il Napoli, in estate, ci ha pensato seriamente".

Rashford, un riscatto da trovare in Spagna

La chiamata del Barcellona per Rashford sarà l'occasione giusta per riscattare una serie di annate che hanno visto l'inglese in palese difficoltà. L'ultima stagione in cui il classe '97 ha fatto davvero la differenza è stata quella del 2022, quando con la maglia dello United ha segnato 29 reti in 50 gare disputare fra tutte le competizioni.