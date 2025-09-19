Questo sabato 20 settembre la Juventus affronterà il Verona e l’allenatore Igor Tudor ha intenzione di effettuare qualche rotazione rispetto alle ultime uscite. In particolare, Gleison Bremer dovrebbe partire dalla panchina, lasciando spazio al centro della retroguardia a Federico Gatti. In avanti, il ballottaggio tra Vlahovic e Openda sorride al serbo che è nettamente favorito sul belga, mentre sulla trequarti saranno Yildiz e David ad agire alle sue spalle. Da subentranti, invece, si preparano Zhegrova e Conceicao.

La probabile formazione della Juventus

Igor Tudor, quindi, pensa a una Juventus diversa dal solito, con qualche novità soprattutto nella linea arretrata e sulla trequarti. In porta confermato Michele Di Gregorio, che sta diventando sempre più un punto di riferimento per i bianconeri.

Davanti a lui, come detto, ci sarà il rientro da titolare di Federico Gatti, che prenderà il posto di Gleison Bremer. Il centrale italiano completerà il pacchetto difensivo insieme a Pierre Kalulu, spostato nella linea a tre, e a Lloyd Kelly, che rappresenta la scelta di equilibrio a sinistra. Una retroguardia rinnovata ma comunque solida, con fisicità e velocità per contenere le ripartenze del Verona.

Sulle corsie esterne, Joao Mario occuperà la fascia destra, mentre a sinistra tornerà Andrea Cambiaso, fresco di rientro dopo la squalifica.

L’ex Genoa sarà una pedina fondamentale per garantire spinta offensiva e copertura in fase difensiva.Tudor punta molto sulla sua capacità di dare ampiezza e profondità al gioco.

In mezzo al campo, Manuel Locatelli resterà il faro della manovra bianconera, con compiti di costruzione e filtro davanti alla difesa. Al suo fianco spazio a Weston McKennie, che sembra favorito su Khéphren Thuram. La scelta dell’americano è legata alla sua maggiore capacità di inserimento e alla duttilità tattica che può offrire, soprattutto in partite in cui servirà ritmo e aggressività.

Sulla trequarti, Tudor ha deciso di affidarsi a due talenti offensivi in grado di creare superiorità numerica: Jonathan David, attaccante rapido e intelligente nei movimenti, e Kenan Yildiz, ormai sempre più protagonista nelle rotazioni.

I due agiranno alle spalle di Dusan Vlahovic, preferito a Loïs Openda per partire dall’inizio. Il serbo avrà quindi l’occasione di guidare l’attacco e confermare la sua vena realizzativa.

Restano a disposizione, pronti a subentrare nella ripresa, gli esterni offensivi Zhegrova e Conceicao, che con la loro velocità e imprevedibilità potranno diventare armi preziose a partita in corso.

La probabile formazione della Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Locatelli, McKennie, Cambiaso; David, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Igor Tudor.

Miretti ancora out

Dopo la sfida contro il Verona, la Juventus potrà finalmente prendersi una pausa dai ritmi serrati. Non essendoci turni infrasettimanali, Tudor avrà un’intera settimana di tempo per lavorare con la squadra.

Un’occasione utile per ritrovare la miglior condizione di alcuni giocatori come Conceicao e Zhegrova, ma anche per valutare il recupero di Miretti. Il centrocampista classe 2003 non è ancora sceso in campo in questa stagione a causa di un infortunio rimediato il 13 agosto: il suo rientro potrebbe avvenire il 27 settembre contro l’Atalanta.