Secondo quanto scritto dal giornalista Giovanni Capuano su X, le tante lamentele fatte dall'allenatore della Juventus Igor Tudor nelle ultime settimane potrebbero essere presto viste come un alibi per i risultati negativi ottenuti dalla squadra.

Juventus, Capuano a Tudor: 'L'arte del lamento che può diventare un alibi'

"L’arte del lamento che diventa un alibi" cosi ha intitolato il suo post scritto su X Giovanni Capuano. Il giornalista ha poi aggiunto: "Rapuano prende 4,5 sulla Gazzetta dello Sport e 5 da Corriere dello Sport e Tuttosport. Insomma, ha arbitrato male, ma rifugiarsi solo nell’arbitro non basta a spiegare gli alti e bassi della Juventus".

Capuano ha poi sottolineato su Panorama come Tudor abbia saputo conferire un’identità precisa alla squadra, ma al tempo stesso si sia distinto per una costante inclinazione al lamento, giudicata dall’osservatore quasi sospetta. Ogni volta che il campo ha restituito ai bianconeri un risultato deludente, Tudor ha reagito con veemenza, rivolgendosi alternativamente contro gli arbitri e il VAR. Secondo Capuano, dietro queste polemiche vi sarebbero prestazioni della Juventus sulle quali sarebbe stato più opportuno soffermarsi con maggiore profondità di analisi.

L’ultimo episodio contestato dal tecnico riguarda l’arbitraggio di Antonio Rapuano nella sfida contro il Verona. La decisione del direttore di gara, richiamato al VAR da Aureliano, di concedere un calcio di rigore per un tocco di mano di Joao Mario, è stata giudicata da Tudor eccessiva, sebbene rientrante a pieno titolo in quella vasta casistica di episodi “grigi” già visti in altre partite, sia in Italia che a livello internazionale.

Inoltre, sempre secondo il tecnico, avrebbe pesato la mancata espulsione di Orban per una gomitata ai danni di Gatti, episodio rimasto impunito nonostante le immagini chiare. Tuttavia, Capuano ha sottolineato come la prestazione della Juventus non sia stata all’altezza, al punto che il Verona non solo ha meritato il pareggio, ma è tornato a casa con legittimi rimpianti, mentre al croato è rimasta soltanto la rabbia, senza fornire spiegazioni convincenti sulla prova opaca dei suoi.

Juve, i tifosi rispondono a Capuano: 'Se parti con un allenatore di terza fascia e un centrocampo cosi il fallimento è certo'

Le parole scritte da Capuano su X hanno acceso la discussione sul web: "Il giuoco del calcio è molto semplice: se ti presenti ai nastri di partenza con un allenatore di terza fascia e un centrocampo composto da Locatelli, Koop, Adzic e Miretti (oltre a Thuram) il fallimento a fine ottobre è assicurato" scrive un utente su X.

Un altro poi aggiunge: "Al netto delle lacune di Tudor e della prestazione insufficiente, il duo Aureliano e Rapuano ha indirizzato la partita. Può non piacere ma è la conferma che esistono 2 regolamenti, uno per la Juve e un altro per le altre squadre".