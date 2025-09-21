Il giornalista Giovanni Albanese ha scritto un messaggio su X andando in controtendenza rispetto ai tifosi della Juventus che stanno addossando all'arbitro Antonio Rapuano la responsabilità del pareggio ottenuto dai bianconeri e l'Hellas Verona.

Le parole di Albanese

L'arbitraggio che si è visto in Hellas Verona - Juventus sta facendo discutere tutt'oggi e i tifosi bianconeri ancora non si spiegano come il giudice di gara Rapuano non abbia potuto punire con il cartellino rosso il contatto fra Orban e Federico Gatti. Le troppe proteste però hanno spinto il giornalista Giovanni Albanese a scrivere un messaggio in controtendenza sul proprio account X nel quale sottolinea come anche la formazione di Tudor avrebbe delle responsabilità per il risultato maturato: "Opinione personale.

Parlare soltanto di errori arbitrali dopo questo Verona-Juve è da perdenti. Bisognerebbe piuttosto prendere coscienza della presunzione che c’è stata nell’approcciare questa partita: Juventus più fortunata che brava a Verona, molto meglio l’Hellas. Errori arbitrali (netti) a parte" .

Albanese ha poi voluto tranquillizzare in un secondo messaggio i tanti tifosi della Juventus che si erano seriamente preoccupati nel vedere delle immagini che ritraevano Gleison Bremer accasciato al suolo al termine della gara: "Il brasiliano solo stanco dopo le ripetute nel post Verona - Juve: si è seduto per terra, chiacchierava amabilmente. Poi si è alzato, ha applaudito i tifosi ed è tornato tranquillo nello spogliatoio".

Va ricordato infatti che Bremer è reduce un anno di stop e a causa della rottura del crociato ed è normale che su di lui ci sia un'attenzione particolare.

Juve, i tifosi si dividono dopo le parole di Albanese: 'Anche Tudor ha le sue responsabilità'

Le parole scritte da Albanese hanno letteralmente infuocato la discussione sul web e in poche ore oltre 400 utenti di X hanno risposto al giornalista. "I campionati si vincono con le partite sporche, questa era una di quelle, prima del rigore Verona non pervenuto. Penalty inventato e rosso non dato sono episodi troppi decisivi e clamorosi per non indirizzare la partita", scrive un tifoso.

Un altro poi aggiunge: "Male Tudor. Cambi Locatelli e ti accorgi dopo 5 minuti che Thuram non ce la fa più, ritrovandoti sulla mediana due trequartisti adattati senza il passo né la fisicità per reggere il Verona.

Vlahovic serviva nel finale per avere presenza in area, non all'inizio".

Infine un terzo tifoso sottolinea: "Aggiungiamoci le scelte folli e senza senso di Tudor. Come si fa a mettere Openda (attaccante) a fare il tutta fascia pur di non cambiare questo modulo? Passare al 4-2-3-1 era troppo difficile?".