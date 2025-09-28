Nelle scorse ore il giornalista Alfredo Pedullà ha criticato senza tanti giri di parole le scelte fatte da Igor Tudor nella partita fra Juventus e Atalanta, pareggiata per il risultato di 1-1.

Pedullà punge Tudor: 'Contro l'Atalanta non ho capito le sue scelte e in attacco bisogna fare chiarezza'

"Contro l'Atalanta non ho capito cosa volesse fare Tudor" cosi ha esordito Alfredo Pedullà nel suo ultimo video dedicato al pareggio per 1 a 1 tra Juventus e Atalanta. Il giornalista è poi sceso nel dettaglio dicendo: "Avevo invocato qualche giorno fa la titolarità di Adzic e quindi adesso non posso rinnegarla, ma purtroppo per il montenegrino non è andata bene visto che il gol degli ospiti arriva proprio su un suo errore.

Non è questa però la Juventus che può sfruttare il potenziale offensivo che ha a disposizione. Il mercato della società va onorato, perché l'unico reparto dove la formazione bianconera ha tanti ricambi è quello degli ultimi 30 metri e quindi Tudor non dovrebbe fare confusione e scegliere degli uomini precisi".

Pedullà è poi sceso nel dettaglio delle individualità: "Ad esempio ieri si è rivisto Koopmeiners, che per carità ha giocato un po' meglio del solito, ma che comunque resta un calciatore difficilmente inseribile nella mediana a 2 con Thuram. Peraltro il francese è stato spremuto dalle ultime gare e si vede, quindi bisognerebbe trovare un altro equilibrio. Poi nel secondo tempo è stato inserito McKennie ma la coppia con Koopmeiners è improponibile.

Ecco perché penso che Locatelli non possa prescindere da giocare da titolare, e lo dice uno che non è un fan del centrocampista".

Il giornalista ha poi concluso con una considerazione sull'attacco: "Poi cosa è successo con Jonathan David? Il canadese sembra diventato uno sgabello da mettere in panchina ogni settimana. Non è possibile infine sperare sempre nell'amuleto Vlahovic, non funziona cosi".

Juve, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Tudor non ha mostrato nulla di nuovo dall'anno scorso'

Le parole di Pedullà hanno acceso la discussione sul web: "Tudor è ormai alla ventesima partita da allenatore della Juve e non si è visto niente di nuovo da un gioco ad altro. La 'juventinità' e il 'capopolismo' non fanno vincere!

Si vince per competenza e conoscenza vera e profonda del gioco, tutto il resto è narrazione per tifosi senza alcuna competenza calcistica", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Condivido gran parte della narrativa che hai esposto: però credo che Tudor meriti ancora qualche possibilità in più. Il gruppo mi sembra in crescita e, finché si vince o si pareggia, penso sia giusto dare credito al mister. Se arriveranno le sconfitte allora sì, sarà giusto muovere critiche dure".