Milan contro Napoli, in programma domenica 28 settembre alle ore 20:45 allo stadio San Siro Giuseppe Meazza di Milano, è il big match che chiude la domenica. Quinta giornata della Serie A 2025-26, si tratta del primo grande scontro diretto stagionale, un banco di prova cruciale per le ambizioni di entrambe le formazioni e per la sfida nella sfida tra Antonio Conte e Massimiliano Allegri, due tra i tecnici più tatticamente raffinati del panorama italiano.

Il Napoli arriva da un avvio brillante: con quattro vittorie consecutive in campionato, guida la classifica imbattuto e punta a consolidare la propria supremazia.

La squadra ha mostrato grande compattezza e capacità di imporre il proprio ritmo, anche nelle trasferte più ostiche. Di contro, il Milan, dopo una battuta d’arresto in apertura di campionato, è riuscito a reagire con tre successi consecutivi, ritrovando fiducia e posizionandosi nelle zone alte della classifica. Lo scenario che si presenta è dunque carico di tensione e significato: per il Napoli, un successo significherebbe rafforzare il primato, difendendo con orgoglio il titolo conquistato la stagione precedente; per il Milan, invece, è l’occasione per dimostrare di essere tornato competitivo ai massimi livelli, giocarsi la stagione su più fronti e, perché no, portarsi momentaneamente in testa alla classifica.

Sul piano tecnico-tattico, la sfida tra Milan e Napoli promette un equilibrio sottile, fatto di dettagli e di scelte negli undici titolari. I rossoneri, davanti al proprio pubblico, potrebbero affidarsi alla solidità difensiva e alla capacità di ripartire con velocità, sfruttando le qualità degli esterni e l’imprevedibilità delle punte. Importante sarà anche il lavoro del centrocampo, chiamato a spezzare il ritmo e a costruire con ordine contro un avversario che ama comandare il gioco.

Different 𝘃𝗼𝗶𝗰𝗲𝘀, one passion ❤🖤



Milan v Napoli on the International Day of the Deaf pic.twitter.com/AyfVeOzbTB — AC Milan (@acmilan) September 28, 2025

Il Napoli, dal canto suo, arriverà a San Siro con l’autostima di chi guida la classifica e vorrà confermare l’ottimo avvio di stagione.

La squadra azzurra punterà a far valere il proprio pressing alto e il dinamismo delle mezzali, cercando di togliere al Milan linee di passaggio pulite e mantenere il possesso. In attacco, la varietà delle soluzioni offensive può fare la differenza: inserimenti da dietro, cross sugli esterni e combinazioni rapide negli ultimi metri saranno decisive.

Il Milan di Max Allegri, che ritrova la panchina dopo la squalifica, dovrebbe ribadire un impianto tattico molto simile a quello visto nella bella vittoria del Milan contro l’Udinese. Tra i pali Maignan con la difesa a 3 composta da Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic. Il tecnico rossonero ha manifestato molti dubbi in conferenza stampa, ma le perplessità riguardano l’attacco e parte del centrocampo.

Nella mediana non dovrebbero esserci dubbi per quanto riguarda le corsie esterne con Alexis Saelemaekers e Pervis Estupinan. Nessun dubbio nemmeno sulla cabina di regia che dovrebbe essere affidata all’esperto Luka Modric. Dubbi invece sulle mezzali dove Rabiot e Fofana appaiono favoriti rispetto a Loftus-Cheek e Ricci. Christian Pulisic e Santiago Gimenez dovrebbero formare la coppia d’attacco dato che Rafael Leao ha solamente 2 allenamenti con il gruppo e Nkunku non ha ancora i 90 minuti nelle sue gambe. Assente per infortunio Ardon Jashari.

In vista del big match contro il Milan, Antonio Conte dovrà fare a meno di Alessandro Buongiorno, fermo per un problema muscolare che lo terrà fuori circa due settimane.

Al suo posto, il probabile schieramento vede Juan Jesus titolare sul centro-sinistra della difesa, affiancato da Beukema, attualmente in vantaggio su Rrahmani per completare la linea a quattro.

Pre-match thoughts ahead of tomorrow's clash ⚔️



Watch Massimiliano Allegri’s press conference live, on our App 📲 — AC Milan (@acmilan) September 27, 2025

In porta, il ballottaggio sembra pendere verso Alex Meret, favorito su Milinkovic-Savic. Sulle fasce difensive, Di Lorenzo a destra e dovrebbe essere l'esordio da titolare di Gutiérrez a sinistra dovrebbero garantire copertura e spinta, supportando le operazioni offensive e difensive della squadra. A centrocampo, il probabile trio vede Lobotka in posizione centrale, affiancato da Anguissa e De Bruyne, mentre McTominay potrebbe agire da finto esterno, pronto a rientrare e supportare la manovra sulle fasce.

Politano dovrebbe completare il reparto esterno, allargando il gioco e creando varchi per le incursioni offensive. In attacco, Hojlund appare confermato come prima punta, con Lucca pronto a subentrare a gara in corso per dare freschezza e dinamismo nel finale. Hojlund è stato a lungo accostato al Milan questa estate, ora può dimostrare il proprio valore da avversario

La direzione di gara sarà affidata a Daniele Chiffi della sezione Can di Padova con gli assistenti Meli e Alassio. Il quarto uomo sarà il signor Marinelli. Dalla sala VAR di Lissone agiranno Marini con l’assistenza dell’esperto Doveri.

Milan: la lista dei giocatori a disposizione di Mister Max Allegri per il suo ritorno in panchina

Portieri: Maignan, Terracciano, Torriani;

Difensori: Athekame, Bartesaghi, De Winter, Estupinan, Gabbia, Odogu, Pavlovic, Tomori;

Centrocampisti: Fofana, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Ricci, Saelemaekers;

Attaccanti: Balentien, Gimenez, Leao, Nkunku, Pulisic.

Napoli: i giocatori a disposizione di Antonio Conte per la trasferta di San Siro

Portieri: Ferrante, Meret, Milinkovic Savic;

Difensori: Beukema, Di Lorenzo, Gutièrrez, Juan Jesus, Marianucci, Mazzocchi;

Centrocampisti: Anguissa, De Bruyne, Elmas, Gilmour, Lobotka, McTomiany, Vergara;

Attaccanti: Ambrosino, Hojlund, Lang, Lucca, Neres, Politano.