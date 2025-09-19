Secondo quanto riferito ai microfoni di Juventibus dal giornalista Luca Momblano, la Juventus potrebbe affrontare l'Hellas Verona con a coppia d’attacco formata da Dusan Vlahovic e Jonathan David. Per Momblano è previsto il ritorno di Locatelli in cabina di regia, mentre Gleison Bremer dovrebbe riposare per un turno.

Juventus, Momblano: 'Contro l’Hellas Verona possibile attacco con Vlahovic e David'

Il giornalista Luca Momblano ha parlato su Juventibus e facendo riferimento al possibile 11 bianconero anti-Hellas Verona ha detto: "Yildiz, dopo la gara con il Borussia, sembrava destinato alla panchina sabato.

Poi però, in allenamento, ha dato delle risposte importanti. Mi dicono anche che Vlahovic è stato provato da titolare e, visto che sia Conceição che Zhegrova non partiranno dal primo minuto, c’è la possibilità di vederlo in coppia con Jonathan David".

Ancora Momblano: "Nelle ultime prove Koopmeiners non è partito titolare. Attenzione però, perché i maggiori lavori sono stati fatti sulla difesa: ieri sono stati testati due blocchi distinti, composti da calciatori diversi, e in entrambi i terzetti non figurava Bremer. Tudor ha quindi provato sia Rugani che Gatti al posto di Bremer, ma al suo posto non toglierei anche Kalulu in vista della partita con il Verona. Intanto mi segnalano un Cabal in grandissima forma: è pronto a tornare, magari non per 90 minuti, ma alla Continassa sono tranquilli sulle sue condizioni fisiche".

Infine sulla conferenza stampa di Tudor, Momblano ha detto: "Nessuno, credo, si aspetta che diventi un campionato, Tudor incluso, ma le parole utilizzate dal tecnico in conferenza mi sono sembrate perfette. Così come sono state azzeccate le dichiarazioni su Di Gregorio, verso il quale Igor ha ribadito di avere fiducia totale. In questo modo ha spazzato via sia le critiche ricevute da Di Gregorio sia le voci che lo volevano addirittura a rischio panchina. Ho apprezzato anche la franchezza con cui ha parlato del rapporto con la squadra e quando ha spiegato ai suoi ragazzi che la partita con l’Hellas Verona va affrontata al 100% per essere vinta. Su questo punto penso che Tudor sia ben consapevole dei rischi del match e del fatto che la Juventus ora debba viaggiare sempre al massimo per evitare passi falsi".

I tifosi commentano le parole di Momblano: 'David e Vlahovic insieme, ma solo con Yildiz trequartista'

Le parole di Momblano hanno acceso il dibattito sul web: "David e Vlahovic insieme sì, ma con Yildiz alle loro spalle, non con il canadese largo o mezzapunta fuori ruolo. Secondo me, invece, partirà Dusan dall’inizio con Kenan e Adzic dietro: è questa la mia sensazione", scrive un utente su YouTube. Un altro sottolinea: "Ma Conceição è stato fermo una settimana, come fa a non avere i 90 minuti?".