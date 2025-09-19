Nelle scorse ore l'ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato a TMW Radio e riferendosi al dualismo fra due classe 2005, Francesco Pio Esposito dell'Inter e Kenan Yildiz della Juventus, ha sottolineato come il turco sia molto più forte dell'italiano. Di Pio Esposito e della sua poca efficacia sotto porta ha detto la propria opinione anche il giornalista Paolo De Paola.

Stefano Impallomeni: 'Fra Pio Esposito e Yildiz c'é un oceano di differenza, uno è un fenomeno l'altro un buon giocatore'

L'ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato come di consueto ai microfoni di TMW Radio e riferendosi al dualismo fra due giovani calciatori di Inter e Juventus, vale a dire Pio Esposito e Yildiz, ha detto: "Nelle analisi di un calciatore bisogna essere severi, intransigenti ma anche giusti e soprattutto non bisogna essere tifosi quando si parla di un talento.

Non possiamo cominciare a dire che Esposito è un fenomeno, perché certamente parliamo di un buon calciatore ma tra lui e Yildiz c'è un oceano di differenza. Non possiamo far prevalere la nostra opinione su un fatto oggettivo, ovvero che il turco, che ha un mese in più di età rispetto all'italiano, sembra avere 3 anni in più di lui per come gioca. Dirò di più, di giovani forti e bravi dell'anno 2005 non ce ne sono in giro per l'Italia. E' una penuria evidente e lo dimostra il fatto che a parte Esposito e forse Camarda, di altri elementi validi non ne siano usciti".

Impallomeni ha proseguito: "Quando sei forte non importa il contesto nel quale vieni inserito. Restando sul tema Juventus, ricordo che Del Piero venne messo al posto di Roberto Baggio e intorno aveva gente come Vialli e Zidane.

Eppure Del Piero si impose e questo semplicemente perché era già forte e un campione. Poi ci può anche essere una questione di ruoli o di posizioni tattiche che possono favorire o meno l'inserimento di un giocatore in squadra, però voglio sottolineare che se hai le qualità, emergi a prescindere. Ovviamente sono d'accordo con chi dice che la storia è cambiata rispetto a qualche anno fa e si preferisce inserire nelle primavere tanti stranieri".

De Paola: 'Pio Esposito? Deve trovare in fretta il gol altrimenti rischia di fare la fine di Camarda'

Di Pio Esposito ha parlato a TMW Radio anche il giornalista Paolo De Paola: "E' un ragazzo in campo, ma deve trovare il gol. Sennò si finisce come Camarda...Non voglio essere cinico, ma quando ci entusiasmiamo per un giovane che può diventare un campione, dobbiamo aspettare che faccia gol".

Il giornalista riferendosi infine alla Juventus ha lanciato un monito rispetto all'atteggiamento dei bianconeri mostrato nelle ultime uscite. Secondo De Paola, la formazione di Tudor lascerebbe troppo palla all'avversario, creando poco nella metà campo altrui.