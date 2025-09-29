La Juventus ha iniziato a muoversi in vista delle prossime sessioni di calciomercato. L'obiettivo primario è quello di aggiungere qualità in mediana. La dirigenza bianconera in estate potrebbe tornare sulle tracce di Sandro Tonali, attualmente in forza al Newcastle.

La Juve non molla Tonali, possibile offerta a giugno

La Juventus in estate potrebbe tornare sulle tracce di Sandro Tonali, centrocampista che per caratteristiche piace molto alla dirigenza bianconera. Il Newcastle la scorsa estate aveva chiuso la porta alle società interessate al proprio centrocampista, ma nei prossimi mesi qualcosa potrebbe cambiare, in quanto Tonali non ha ancora rinnovato il suo contratto con il club inglese, che andrà in scadenza nel giugno 2028.

I contatti tra i Magpies e l'entourage del calciatore avrebbero subito una frenata. Ci sarebbe infatti distanza sull'ingaggio del centrocampista della nazionale che attualmente percepisce 7 milioni di euro. In caso di mancato accordo tra le parti, la Juventus potrebbe fare un tentativo per portare Tonali a Torino. Ad oggi il classe 2000 ha una valutazione di mercato che si aggira attorno ai 70 milioni di euro, cifra che la Vecchia Signora potrebbe ricavare da alcune cessioni importanti, come quella di Teun Koopmeiners, non considerato incedibile dalla dirigenza bianconera.

Si valuta Casadò per gennaio, il Barcellona chiede 30 milioni

Tonali resta un obiettivo per il prossimo giugno. Nel frattempo la Juventus sta valutando alcuni profili per rinforzare il centrocampo già a gennaio.

Sono diversi i profili attenzionati dal dg bianconero Comollì, tra questi ci sarebbe Marc Casadò, che potrebbe lasciare il Barcellona. Il centrocampista classe 2003 che finora non ha trovato molto spazio nelle rotazioni di Flick, avrebbe espresso la volontà di essere ceduto per cercare di trovare maggiore minutaggio. La Juve sta osservando la situazione, ma la trattativa non appare semplice, vista la volontà del club spagnolo di cedere il 22enne soltanto a titolo definitivo di fronte ad un'offerta di circa 30 milioni di euro.

Casadò non è la sola pista seguita dalla Juve. Il club bianconero osserva con interesse anche Sergej Milinkovic Savic. Il serbo potrebbe lasciare l'Al-Hilal in caso di mancato accordo per il rinnovo. Viva anche la pista Bissouma, valutato attorno ai 25 milioni dal Tottenham. Valutazione simile anche per Luka Sucic, talentuoso centrocampista croato in forza alla Real Sociedad.