Dopo il pareggio in campionato contro l'Atalanta, la Juventus si rituffa in Champions League con l'obiettivo di conquistare la prima vittoria. Mercoledì 1 ottobre alle ore 21, la Vecchia Signora sarà di scena all'Estadio de la Ceramica contro il Villarreal di Marcelino che ha iniziato la stagione in maniera positiva. Tudor conferma Yildiz e rilancia David in attacco, da monitorare le condizioni di Bremer e Thuram.

3-4-2-1 per Tudor, ritorno dal primo minuto per David

Il modulo resterà il 3-4-2-1 di inizio stagione ma mister Tudor pensa a diverse modifiche rispetto all'undici sceso in campo contro l'Atalanta.

La prima riguarda Jonathan David, pronto al rientro dal primo minuto. Il canadese è in netto vantaggio su Vlahovic per completare il reparto offensivo, assieme a Kenan Yildiz e Francisco Conceicao che intanto è pronto al rientro dal primo minuto dopo aver smaltito i problemi che gli hanno impedito di scendere in campo contro la Dea.

A centrocampo possibile turno di riposo per Thuram non al meglio della condizione. Tudor è pronto a rilanciare capitan Locatelli, che dovrebbe esser affiancato da Koopmeiners, in vantaggio su McKennie. Sulle corsie esterne confermati Kalulu e Cambiaso mentre in difesa resta da valutare la presenza di Bremer, uscito non al top della condizione contro l'Atalanta. Tudor potrebbe decidere di preservare il brasiliano per la sfida contro il Milan e di lanciare dal primo minuto Cabal che completerebbe la retroguardia a tre assieme a Gatti e Kelly.

4-4-2 per Marcelino, fari puntati su Pepè

Ottimo avvio di stagione per il Villarreal che occupa il terzo posto in Liga frutto di 15 punti. Il Sottomarino giallo va alla ricerca del primo successo anche in Champions League dopo il ko contro il Tottenham nella prima giornata.

Per quanto concerne la possibile formazione, Marcelino è pronto a confermare il suo 4-4-2 con diversi calciatori che vivono un ottimo momento di forma. Il primo è sicuramente Nicolas Pepè che dopo l'esperienza non esaltante in Premier con l'Arsenal ha ritrovato fiducia e colpi in Spagna diventando un elemento fondamentale per il Villareal. Il francese comporrà la coppia d'attacco assieme a Mikautadze, mentre sulle corsie spazio a Comesana e l'ex Inter Buchanan.

A centrocampo pesa l'assenza di Parejo che verra sostituito da Gueye. In difesa, fari puntati all'ex Renato Veiga che comporrà la coppia difensiva assieme a capitan Foyth.

Precedenti e probabili formazioni

Sono i due precedenti tra le due compagini, agli ottavi di finale della stagione 2021/22. A passare il turno e conquistare i quarti di finale fu proprio il "Sottomarino giallo" grazie al 3-0 dello Stadium firmato da Gerard Moreno, Pau Torres e Danjuma. L'andata in Spagna si era invece conclusa 1-1 con la rete bianconera firmata da Dusan Vlahovic.

Villarreal (4-4-2): Luiz Junior; Mourino, Veiga, Foyth, Cardona; Perez, Comesana, Gueye, Buchanan; Pepè, Mikautadze.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Cabal, Kelly; Kalulu, Locatelli, Koopmeiners, Cambiaso; Yildiz, Conceicao; David.