Secondo quanto riferito a Juventibus dal giornalista Paolo Rossi, la Juventus avrebbe un problema nel reparto di centrocampo: per questo motivo mister Tudor starebbe provando con insistenza a recuperare Teun Koopmeiners in quella zona di campo.

Paolo Rossi: 'La formazione bianconera ha un problema serio ed evidente in mediana'

Il giornalista Paolo Rossi è intervenuto ai microfoni di Juventibus nelle scorse ore e parlando della formazione bianconera ha detto: "La squadra ha un problema serio e evidente a centrocampo, una cosa che ho detto sin da quando si è chiuso il mercato.

Tudor secondo me si è messo sull'ottica di questo ragionamento e non è un caso se il croato stia provando a recuperare Koopmeiners. Inoltre, l'allenatore bianconero sta cercando di sfruttare un reparto offensivo davvero nutrito, dove gente come Openda e Zhegrova siedono in panchina, per dare quelle spallate necessarie all'avversario e strappare il risultato nei minuti finali. D'altronde il calcio moderno mi sembra stia andando molto verso questa direzione, dove gli attaccanti bravi sono di più rispetto ai centrocampisti".

Sulle analogie fra questo e lo scorso anno: "La gara con il Lipsia ci fece gridare al miracolo e tutti pensammo di aver ritrovato quello spirito battagliero a cui eravamo abituati.

Forse in quell'occasione però, non ci rendemmo davvero conto di quanto potesse pesare l'infortunio di Bremer. Poi dopo un buon inizio con Motta si è entrati in una fase dove si pareggiava contro chiunque e nelle partite che vedevamo non succedeva nulla. Adesso si potrebbe dire che la Juventus sembra una squadra coerente, compiuta, che avrebbe sicuramente potuto avere meno punti di quelli che ha conquistato realmente sul campo. Proprio per questo io personalmente non mi aspettavo niente di meglio, anzi, credevo che avremmo raccolto meno".

Sulla rimonta in Champions fatta con il Borussia dalla formazione bianconera, Rossi ha infine detto: "Francamente sul 4-2 ho pensato che la squadra non avesse più la benzina per recuperare il risultato.

Poi la mossa di Zhegrova mi è molto piaciuta e la formazione bianconera è stata molto razionale e allo stesso tempo sfrontata per tentare un pareggio che poi è arrivato. È stato bellissimo vedere come la squadra spingesse e il fatto che l'undici bianconero arrivi a risultati insperati è certamente un segnale molto positivo. Questo vuol dire che la Juventus è tornata a odiare il pareggio o la sconfitta, perché - per come si erano messe le cose - contro l'Inter poteva finire 3-3, mentre con il Borussia si poteva sicuramente uscire dallo Stadium con le ossa rotte".

Il punto sul centrocampo bianconero

Secondo quanto affermato da Paolo Rossi, quindi, la Juventus nella sessione di mercato da poco conclusa avrebbe mosso poche pedine a centrocampo.

I bianconeri si sono privati di un elemento che ha deluso come Douglas Luiz, tenendo alla base Federico Miretti, giovane mediano tornato alla base dopo il prestito al Genoa: forse troppo poco per una squadra che gioca su tutte e tre le competizioni.