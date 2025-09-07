Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Alfredo Pedullà, i contatti fra il tecnico del Milan Massimiliano Allegri e l'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic sarebbero stati frequenti durante la sessione di mercato appena conclusa. La società rossonera però, a detta di Pedullà, non avrebbe avuto la volontà di chiudere l'operazione e quindi di assecondare il proprio allenatore.

Pedullà è certo: "Allegri e Vlahovic si sono sentiti più di una volta e chi sostiene il contrario mente'

"Chi sostiene che Vlahovic e Allegri non si siano mai sentiti mente", queste sono le parole usare da Alfredo Pedullà nel suo ultimo video pubblicato su Youtube.

Il giornalista ha proseguito dicendo: "Sono bugie che vengono pubblicate da chi lavora a stretto gomito coi club e che riceve imbeccate evidentemente sbagliate. Posso garantire che chi dice questo, sostiene cose che non stanno ne in cielo ne in terra, perché i contatti fra Vlahovic e Allegri sono partiti da giugno ma è stato il Milan che non l'ha voluto fare. I rossoneri hanno un direttore sportivo, Igli Tare, che purtroppo per lui non ha grande voce in capitolo sulle scelte del club. A oggi, il vero ds del Diavolo è quell'intermediario che entra in contatto direttamente con Furlani".

Pedullà ha proseguito: "Posso aggiungere che Vlahovic e Allegri si sono sentiti talmente tante volte che dopo la sconfitta incassata dal Milan con la Cremonese, il livornese ha chiesto al Milan di intervenire con il serbo.

Una richiesta che la società ha respinto, in quanto il classe 2000 aveva perso la volontà di mettersi in gioco. In merito a questo, io credo che Vlahovic avesse capito che il club lombardo non era convinto di acquistarlo, perché di tempo a Milano ne hanno avuto per fare un'offerta alla Juve e se hanno aspettato gli ultimi giorni di mercato per palesarsi, qualcosa significa. Peraltro il calciatore aveva già segnato in campionato e ha scelto di non muoversi, non riesco a dargli torto".

Il giornalista ha concluso: "Adesso Vlahovic verrà accostato a qualunque società di calcio, perché sta per entrare nel territorio del parametro zero. Da quello che so il calciatore non ha parlato con nessuno ma la partita con il Milan è ancora aperta e se dovesse andarci nella prossima estate potrebbe allora incassare il premio alla firma.

Una cosa di cui qualcuno ha scritto anche per la sessione di mercato appena conclusa ma che non aveva maniera di esistere, in quanto si può applicare solo per calciatori a parametro zero".

Milan, Nkuku è stato il nome nuovo dell'attacco

Secondo questa ricostruzione dunque il Milan, spronato dal tecnico Allegri, avrebbe dovuto prendere Vlahovic, ma negli ultimissimi giorni di mercato la società rossonera ha scelto di virare su Christopher Nkunku, attaccante arrivato dal Chelsea in un'operazione complessivamente superiore ai 40 milioni di euro. Una scelta che tatticamente ha regalato al tecnico livornese un attaccante del tutto diverso per caratteristiche rispetto al serbo.