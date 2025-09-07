Secondo quanto riferito su Tuttosport dal professore di economia Fabrizio Bava, la Juventus avrebbe l'obiettivo di ottenere l'utile in bilancio nel 2027: molto, stando alle parole di Bava, dipenderà dai risultati sportivi ottenuti dalla vecchia signora nelle prossime due annate.

Juventus, obiettivo dell'utile in bilancio è fissato per il prossimo 2027

La Juventus ha tracciato la rotta: entro il 2027 l’obiettivo non sarà semplicemente quello di riportare i conti in equilibrio, ma addirittura di chiudere l’esercizio in utile. Una prospettiva ambiziosa, ma non utopistica, come spiegato dal professore di economia Fabrizio Bava sulle pagine di Tuttosport: “Utile nel 2027 obiettivo realizzabile?

Realisticamente sì. Le variabili legate ai risultati ottenuti sul campo, in questo senso, faranno la differenza”.

Un piano industriale che mira a una sostenibilità più solida rispetto al passato, quando le plusvalenze e gli aumenti di capitale hanno avuto un peso eccessivo. “Bisogna fare attenzione – prosegue Bava – a un concetto: plusvalenze e aumento di capitale, nell’ottica di questo discorso, hanno un peso nullo. La Juve sa benissimo che non può più pianificare 100 milioni annui di plusvalenze: nel business plan, infatti, è indicata una soglia inferiore a 70 milioni".

Bava ha evidenziato come la Juventus, sul fronte dei ricavi, stia operando al massimo delle proprie possibilità: lo stadio - ha osservato - è già sfruttato a pieno regime, mentre il settore del merchandising è stato esternalizzato.

Sul piano delle sponsorizzazioni, invece, le difficoltà rimangono significative e l’appeal limitato della Serie A a livello televisivo contribuisce a complicare ulteriormente lo scenario.

Secondo Bava, un solo fattore può realmente favorire la crescita dei ricavi: i risultati sportivi. Per questo motivo, la competitività non può mai essere messa in secondo piano e il lieve incremento dei costi registrato quest’anno deve essere considerato fisiologico. A suo avviso, infatti, il calcio non segue le logiche di una normale azienda: in un contesto classico un buon prodotto porta naturalmente a bilanci positivi, mentre nello sport la dinamica è più complessa, al punto che persino realtà come il Paris Saint-Germain non riescono a vincere sistematicamente.

Bava ha poi sottolineato che la Juventus, rispetto alla rivoluzione della scorsa stagione, ha proseguito il percorso tracciato già sotto la gestione Giuntoli, puntellando la rosa con pochi innesti, ma scelti in maniera mirata e funzionale al progetto tecnico.

I tifosi della Juve commentano le parole di Bava: 'Speriamo di arrivare fra le prime quattro'

I tifosi bianconeri hanno detto la loro sulla situazione dipinta da Bava: "Dovremmo farcela ad arrivare tra i primi quattro e allo spareggio Champions con più possibilità di passarlo rispetto all'anno scorso. Obiettivi che alla società vanno bene. Poi bisognerà vedere se e come la rinforzeranno ulteriormente", scrive un utente sul web.

Un altro poi aggiunge: "Lo dico a malincuore, ma impariamo dell'Atalanta che fa rendere i giocatori il doppio di quanto valgono (avrei preso Gasperini)".