Nelle scorse ore, il giornalista Marcello Chirico, su YouTube, ha commentato alcune individualità emerse nel match di Champions tra Juventus e Borussia Dortmund terminato 4-4. In particolare, Chirico ha puntato il dito sulle prestazioni di Michele Di Gregorio e di Teun Koopmeiners.

Juventus, Chirico: 'Con il Borussia abbiamo giocato con il portiere volante e con Koopmeiners, quindi con un uomo in meno'

Il giornalista Marcello Chirico ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube e parlando del 4-4 tra Juventus e Borussia Dortmund di Champions League ha detto: "La formazione bianconera è stata in grado di riacciuffare un risultato che si era complicato e lo ha fatto avendo addosso le scorie fisiche di un’altra partita molto faticosa come il derby d’Italia, disputato appena tre giorni prima.

Bisogna però considerare un altro aspetto: i tedeschi giocavano con un estremo difensore, mentre la Juve sembrava avesse un portiere volante. Perché Di Gregorio non ne ha presa nemmeno una e, francamente, ne aveva viste poche anche contro l’Inter, specie sui tiri da fuori area. Il portiere ha vissuto una serata molto negativa in Champions e ha palesato difficoltà sulle conclusioni dalla distanza, un difetto che aveva anche il grandissimo Dino Zoff, ma soltanto nel finale della sua carriera".

Chirico ha proseguito puntando il dito su un altro calciatore della Juve: "Koopmeiners? La squadra ha giocato praticamente in dieci. Mi domando perché Tudor abbia pensato di schierare l’olandese al posto di Locatelli che, pur con tutti i suoi limiti, è comunque uno che fa legna a centrocampo.

L’ex Atalanta invece, per quanto si impegni, non è risultato utile e lo si è capito in un’azione: si è trovato quasi casualmente davanti alla porta e, invece di battere il portiere, ha spedito la palla in curva. Questo dimostra che il calciatore non è presente mentalmente, nonostante sia ormai passato più di un anno dal suo trasferimento dall’Atalanta".

Infine, parlando di Vlahovic ha detto: "Ora il serbo reclama un posto da titolare, ma ricordo che contro l’Inter è partito dal primo minuto e non ha risolto nulla. L’attaccante sembra quasi caricarsi durante la settimana e, se viene tenuto 'sui ceci' dall’allenatore, poi scarica tutta la sua foga in campo durante queste partite. Sembra di rivedere il Vlahovic di Firenze, quel giocatore che alla Juve aspettiamo ormai da tre anni".

Juve, i tifosi rispondono a Chirico: 'Vlahovic sta rispondendo coi fatti a chi lo critica'

Le parole di Chirico, specie queste ultime su Vlahovic, hanno acceso il contenzioso sul web: "Dusan è un numero 1! E ora sta rispondendo con i fatti a chi lo critica! D'altronde possiamo criticarlo per come stoppa la palla ma i gol li ha sempre fatti... in tutti i modi", ha scritto un utente su YouTube. Un altro aggiunge: "Vlahovic continuando così ha ribaltato la situazione contrattuale a suo favore ora potrà richiedere quanto vuole a noi per le altre società si accorderà per 7-8 milioni".