Stanno facendo discutere e non poco le recenti dichiarazioni di Gianluca Rocchi, designatore arbitrale che alla trasmissione Open Var ha ammesso come il giudice di gara Rapuano in Hellas Verona-Juventus abbia commesso due errori, quello del mancato rosso a Orban e quello del rigore concesso alla formazione scaligera.

Juventus, Rocchi ammette: 'Nella gara con l'Hellas Verona sono stati commessi degli errori'

"Siamo qui ad ammettere i nostri errori senza problemi e chiedo collaborazione, per noi è fondamentale, altrimenti va a finire in gazzara" queste sono le parole utilizzate alla trasmissione Open Var dal designatore arbitrale Gianluca Rocchi in merito agli episodi controversi andati in scena in Hellas Verona-Juventus.

Rocchi ha spiegato come, a suo giudizio, l’episodio che ha visto protagonista Orban avrebbe dovuto portare all’espulsione del giocatore. Secondo il designatore arbitrale, infatti, il difensore del Verona, già prima del contatto, aveva chiaramente rivolto lo sguardo verso l’avversario, circostanza che costituiva un elemento sufficiente per accendere un campanello d’allarme. Per Rocchi, il cartellino rosso doveva essere assegnato direttamente in campo, mentre al VAR la valutazione sarebbe stata liquidata in maniera eccessivamente frettolosa, nonostante l’esperienza degli addetti presenti davanti al monitor.

Lo stesso Rocchi ha tuttavia invitato a moderare i toni nelle analisi post-partita, ribadendo l’importanza di utilizzare un linguaggio corretto ed equilibrato.

In merito al rigore assegnato contro Joao Mario, ha sottolineato che la decisione non fosse corretta: non si trattava, a suo parere, di un intervento punibile. Il giocatore, ha precisato, si era infatti proteso per colpire il pallone di testa, ma la sfera era scivolata sul suo braccio, che si trovava in posizione naturale e rientrava dopo un salto. Per Rocchi, dunque, non era corretto nemmeno accostare tale episodio ad altri simili, trattandosi di una dinamica differente e non sanzionabile.

Sul web le parole di Rocchi fanno discutere: 'Intanto il risultato è omologato e la Juventus ha perso punti'

Le parole di Rocchi hanno inevitabilmente riacceso la polemica sul web: "Intanto risultato omologato, Juve penalizzata e tutti contenti, no?

Poi questo sabato, tutto come prima...anzi no! Useranno i precedenti per dare un rosso agli avversari del Napoli e toglieranno un rigore contro l'Inter per fallo di mano" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Sveglia Rocchi, i nostri arbitri fanno sempre più ridere e non fai nulla per cambiare le cose. Poi ci chiediamo perché il nostro campionato non viene più visto e perché i campioni non vogliono venire in Italia".