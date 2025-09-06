Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira, la Juventus farebbe il tifo affinché il Bayer Leverkusen ingaggi per questa stagione Thiago Motta. Il tecnico italo brasiliano è infatti ancora sotto contratto con i bianconeri per due anni e se firmasse con le "Aspirine" allora la società piemontese risparmierebbe circa 15 milioni di euro.

Calciomercato Juve, Schira: 'I bianconeri fanno il tifo purché Motta vada al Leverkusen'

Il giornalista Nicolò Schira ha parlato nel suo ultimo video di quello che potrebbe essere il futuro di Thiago Motta, allenatore legato ancora contrattualmente alla Juventus: "La società bianconera sta facendo il tifo in maniera sfrenata e smodata affinché il casting del Bayern Leverkusen, che ha esonerato Ten Hag, viri, soprattutto su Thiago Motta, che è uno dei candidati, uno dei quattro o cinque nomi, c'è Raul Gonzalez Blanco, c'è Terzic, ci sono allenatori comunque come Postecoglu e c'è anche Thiago Motta, che è stato contattato tramite un intermediario nella mattinata di giovedì.

Thiago Motta è un profilo giovane, emergente che risponde ai canoni del Bayer Leverkusen. Ecco perché la Juve fa il tifo affinché vada in porto questo matrimonio, perché ovviamente la Juve risparmierebbe oltre 10 milioni lordi dall'addio anticipato di Thiago Motta che è sul groppone della Juve e a bilancio sino al 30 giugno 2027. Se ci aggiungiamo le sue sei persone di staff, la Juve risparmierebbe tra i 14 e i 15 milioni lordi"

Schira ha proseguito: "E' chiaro che stiamo parlando per una società di cifre molto molto ragguardevoli e significative. La mia sensazione/opinione, non notizia, è che però Thiago Motta sia orientato in questo momento a prendersi un anno sabbatico. L'italo brasiliano ha paura di bruciarsi, è un attimo a passare da enfant prodige della nouvelle vague degli allenatori a nuovo Stramaccioni o Ciro Ferrara che poi non hanno più allenato grandi squadre e sono finiti a fare gli opinionisti in TV.

Quindi Motta non vuole sbagliare la bracciata, non vuole sbagliare la scelta, non vuole sbagliare la mossa e credo che dopo aver declinato l'Atalanta voglia restare fermo".

Schira ha concluso: "Motta vuole ponderare tutte le situazioni, le occasioni e a meno di offerte veramente top di grandi squadre aspetterà. Anche perché il Leverkusen è un progetto destinato a fallire: il club tedesco ha smantellato la rosa, ha venduto Boniface, ha venduto Wirtz, ha venduto Xhaka, ha venduto Fripong, ha perso Xabi Alonso, ha perso il portiere, ha perso Jonathan Tah. Insomma ha rivoluzionato la formazione che vinse lo scudetto due anni fa e si appresta a mettere in atto un progetto nel quale il rischio di bruciarsi è alto.

Nel caso di Motta sarebbe devastante floppare anche in Germania dopo il disastro Juve. Ecco perché la mia idea e sensazione da quello che ho captato è che l'italo brasiliano aspetterà".

Motta, un rilancio da non sbagliare

Seguendo effettivamente le parole di Schira, la prossima mossa di Thiago Motta dovrà essere ben ponderata dal tecnico italo brasiliano. Prendere un progetto rischioso sarebbe estremamente pericolo per la carriera dell'ex Juventus. E' altrettanto vero però, che dopo la stagione vissuta a Torino con i bianconeri difficilmente una società blasonata e di alto livello potrà decidere di affidarsi completamente nelle sue mani, specie per i limiti caratteriali che Motta ha mostrato in una piazza ambiziosa come quella della Juve.