Nelle scorse ore il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube sottolineando come la Juventus, dopo aver potenziato l'attacco in questa sessione di calciomercato estiva, dovrebbe nel prossimo futuro concentrare i propri sforzi sull'acquisizione di un centrocampista come Sandro Tonali.

Pedullà: 'Il club bianconero ha sistemato l'attacco per il futuro, ora deve fare un colpo come Tonali'

Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni del suo canale Youtube e riferendosi alla Juventus ha detto: "Vedendo la nazionale di Gattuso ieri notavo come giocava Sandro Tonali e allora ho pensato quanto la formazione bianconera sarebbe stata più competitiva se in questa estate lo avesse preso.

Immaginare l'attuale calciatore del Newcastle accanto a Thuram, più nel roster elementi come Locatelli, McKennie e Miretti avrebbe dato un altro spessore alla squadra. Se poi si pensa agli attaccanti che hanno preso e al recupero sempre più evidente di Gleison Bremer, allora si può immaginare quanto avrebbe aggiunto Tonali a questa squadra, è maturato a vista d'occhio e sa far girare il centrocampo come un maestro".

Pedullà ha proseguito: "Detto questo, io penso che ci sarà un momento in cui Tonali potrà tornare nel calcio italiano. Sicuramente la Juventus nel recente passato ci ha provato un paio di volte, cosi come ci hanno provato delle big del calcio europeo. Il costo del cartellino però si avvicina molto ai 100 milioni di euro e a questo va aggiunto un ingaggio non indifferente.

Certo è che la società bianconera, indipendentemente da quello che farà Dusan Vlahovic, ha sistemato il reparto offensivo, andando a prendere calciatori forti e giovani che comporranno l'attacco della vecchia signora anche nel futuro. Ecco perché il prossimo colpo grosso che farà la società piemontese io me lo aspetto in mediana e magari sarà proprio il nome di Sandro Tonali quello coinvolto. Mi aspetto dalla Juventus un colpo di questo genere".

Il giornalista ha concluso: "Il club bianconero secondo me se la potrà giocare per lo scudetto ma con un calciatore dentro alla rosa come Tonali, la formazione di Tudor sarebbe diventata ancora più competitiva".

Juve, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Tonali è quello che manca dopo potenziato l'attacco'

Le parole di Pedullà hanno acceso la discussione sul web: "Condivido il parere sulla Juve e sul discorso di Tonali e Locatelli. In effetti la società bianconera lo voleva ma il prezzo è elevato e chissà se in futuro si potrà prendere. Perché è quello manca per essere grande dopo aver sistemato l'attacco" scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "D'accordissimo sul discorso Tonali Juve. Evidentemente gli errori del passato hanno permesso solo di fare quello che è stato fatto questa estate. La cosa più importante però, mi sembra, sia stata dare un inizio di struttura societaria degna di questo nome dopo gli sfaceli fatti dalla coppia Giuntoli-Motta lo scorso anno".