Secondo quanto riferito dall'ex calciatore Massimo Orlando a TMW Radio, la Juventus si presenterà al derby d'Italia in una condizione migliore dell'Inter, che comunque resterebbe più forte dei bianconeri. Stando invece a quanto riferito dal giornalista Daniele Garbo, se la formazione di Tudor riuscisse a vincere il big match contro la Beneamata, si candiderebbe come prima rivale del Napoli per lo scudetto.

Orlando: 'La Juventus sta meglio ma l'Inter è più forte e dovrà dimostrarlo soprattutto sugli esterni'

L'ex calciatore Massimo Orlando è intervenuto nelle scorse ore ai microfoni della trasmissione TMW Radio e parlando del derby d'Italia che andrà in scena sabato pomeriggio alle 18.00 ha detto: "Manca Conceicao alla Juve, quello che fa una grande differenza, salta l'uomo.

La Juve sta meglio ma l'Inter è più forte. Se l'Inter torna a fare l'Inter, soprattutto nel duello sugli esterni, lì è più forte. Sarà una partita molto nervosa, muscolare, perché è una partita che è di capitale importanza".

Orlando ha poi sottolineato come l’Inter non possa permettersi una sconfitta nella sfida con la Juventus, poiché un eventuale passo falso porterebbe i nerazzurri a sei punti di distanza e genererebbe un clima di sfiducia attorno alla squadra e al suo allenatore. Secondo l’ex calciatore, in questa fase la formazione dovrebbe essere impostata seguendo i principi di gioco consolidati sotto la guida di Simone Inzaghi, senza tentare soluzioni personali che potrebbero rivelarsi rischiose.

L’obiettivo, ha aggiunto, deve essere quello di ritrovare l’entusiasmo e l’energia degli anni passati.

Orlando si è poi soffermato su alcuni protagonisti attesi della sfida. A suo avviso, Dusan Vlahovic, reduce dalla partita con la nazionale serba contro l’Inghilterra, ha mostrato un divario fisico significativo rispetto agli avversari, ma è diventato un elemento determinante soprattutto nell’ultima mezz’ora di gioco, aspetto che sembra giovare anche allo stesso attaccante. Ha inoltre evidenziato la crescita costante di Kenan Yildiz, sempre più vicino a diventare il campione atteso, e ha rimarcato come, per l’Inter, il rendimento degli esterni Dimarco e Dumfries possa risultare decisivo.

Garbo: 'Se la Juve vince con l'Inter si candida come prima contendente al Napoli per lo scudetto'

Della gara fra Juventus e Inter ha parlato a TMW Radio anche il giornalista Daniele Garbo: "La pressione è sicuramente più sull'Inter, perché deve dare una risposta dopo il KO con l'Udinese. Anche per la Juve è una partita importante però, perché può dare una direzione alle ambizioni in ottica scudetto. Se dovesse vincere in maniera convincente si candiderebbe per contendere il trono al Napoli. Ciò che è certo è che siamo alla terza giornata e non può essere ancora decisiva".