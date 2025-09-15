Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Fabrizio Romano, a oggi non ci sarebbero notizie in merito a un possibile ritorno di José Mourinho sulla panchina dell'Inter. Questo perché la società nerazzurra avrebbe ancora piena fiducia nella figura di Cristian Chivu.

Calciomercato Inter, Romano: 'Mourinho? Ora non c'é nulla di concreto ma lo Special One vuole tornare a lavorare in Italia'

"Quando ci sono delle panchine di club importanti che traballano è normale che si facciano dei nomi e in tanti mi hanno chiesto se ci sia la possibilità di vedere il ritorno di Mourinho all'Inter - ha dichiarato Romano - Ad oggi non c'è nulla di concreto e niente di reale ma sul futuro del portoghese posso dire che lui si sente pronto per tornare nel nostro calcio.

Lo Special One è stato da poco esonerato dal Fenerbahce e ci sono allenatori che reagiscono a un licenziamento magari prendendosi una pausa o addirittura un anno sabatico. Lui invece non ha intenzione di fermarsi e se troverà un progetto adatto a lui lo accetterà senza grandi problemi".

Romano, restando in tema Inter, ha poi parlato di quella che sarebbe la situazione dell'attuale allenatore dei nerazzurri: "L'Inter sta vivendo un momento complicato e dopo la vittoria roboante fatta all'esordio contro il Torino, sono arrivate due sconfitte molto pesanti. La gara di Champions League contro l'Ajax rappresenta già un appuntamento importante per provare a voltare pagina. In tanti mi stanno chiedendo però della questione Cristian Chivu e della possibilità che il tecnico rumeno venga esonerato ma non mi risulta nulla adesso.

L'Inter non si sta muovendo sotto questo punto di vista, poi è chiaro che i risultati la fanno da padrone nel calcio e quindi assisteremo a cosa accadrà nelle prossime settimane. Nel post-Juventus non ci sono stati segnali di rottura ma anzi sappiamo di questa riunione avvenuta fra Marotta, la dirigenza e Chivu nella quale la società ha confermato la propria fiducia nel tecnico. Il rumeno nel frattempo si è fatto sentire in maniera decisa con i propri calciatori a seguito del Ko incassato all'Allianz Stadium e quindi starà a loro dare una risposta".

Inter, il ritorno di Mourinho sarebbe accolto con un'entusiasmo fragoroso

José Mourinho resta un’icona indelebile per il popolo nerazzurro. Con l’Inter ha scritto una delle pagine più gloriose della storia del calcio italiano, conquistando due scudetti, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e soprattutto il leggendario Triplete del 2010, con Champions League, campionato e Coppa Italia nello stesso anno: un’impresa mai riuscita ad un club italiano.

Il suo carisma, la sua capacità di forgiare un gruppo granitico e il rapporto viscerale con la tifoseria hanno trasformato Mourinho in un simbolo quasi mitologico. Per questo, l’idea di un suo ritorno accenderebbe l’immaginazione della piazza come poche altre notizie: San Siro esploderebbe di entusiasmo, i tifosi tornerebbero a sognare in grande e l’eco di quell’epopea vincente risuonerebbe ancora una volta tra i cuori nerazzurri.